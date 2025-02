Polițistă din Bihor, trimisă în judecată, după ce a acceptat să primească mită pentru a scăpa un străin de acuzațiile de viol

O din Beiuș a fost trimisă în judecată, după ce a încercat să scape un brazilian de acuzațiile de viol în formă repetată asupra unui minor. Femeia a influențat un copil astfel încât acesta să dea declarații mincinoase, iar ajutorul său a fost recompensat de către brazilian cu bani, un parfum și lădițe cu fructe. De asemenea, bărbatul i-a promis polițistei că avea să îi organizeze o în țara sa natală după ce dosarul i-ar fi fost închis.

„Procurorii din cadrul al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor au finalizat urmărirea penală şi au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Narcisa Ioana Pașca, agent șef adjunct de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor – Poliția Municipiului Beiuș – Secția 2 Rurală, cercetată sub control judiciar, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de luare de mită, favorizarea făptuitorului, influentarea declaraţiilor în formă continuată, două infracţiuni de divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice, toate în concurs real, G T. D., (cetăţean român, 41 de ani) sub aspectul săvârşirii infracţiunii de dare de mită, F A. (cetăţean brazilian, 63 de ani), sub aspectul săvârşirii infracţiunii de dare de mită”, se arată într-un comunicat, potrivit .

Potrivit procurorilor, polițista a primit la finalul anului 2023 mai multe bunuri din partea unui apropiat al inculpatului FA, acuzat de săvârşirea infracţiunii de viol în formă continuată asupra unui minor. Aceasta a primit 2250 de euro, un parfum cu o valoare aproximativă de 1000 de lei, precum li mai multe lădițe cu fructe, după cum urmează: trei lădiţe de căpşuni, trei lădiţe de zmeură şi două sau trei lădițe de afine. Mai mult, ea a acceptat promisiunea de la inculpatul FA ca acesta să îi organizeze un sejur în Brazilia după finalizarea dosarului.

Polițista a convins minorul abuzat să mintă în declarațiile sale

Polițista a determinat un minor, victima abuzului sexual al lui FA, să mintă în declarațiile sale. Femeia l-a convins să susțină că FA nu a făcut nimic altceva decât să-i ceară un masaj, versiune susținută și de inculpat la audieri.

Într-un final, minorul a mințit în cadrul expertizei psihologice dispuse de procuror că nu ar fi fost agresat sexual de FA, aflat la momentul acela în arest preventiv. Declarația mincioasă a victimei a dus la înlocuirea arestului preventiv cu măsura controlului judiciar.

Dosarul a fost trimis spre soluţionare Tribunalului Bihor.