Profită de oferta de Black Friday la FineStore! Prețurile la mii de băuturi de colecție scad cu până la 70%

Te numeri printre cei care apreciază o băutură de calitate, cu poveste, rafinament și personalitate? Vrei să faci cadouri de-a dreptul memorabile? Sus paharul pentru o veste bună! La FineStore, Black Friday ține toată luna noiembrie, așa că e momentul perfect să te răsfeți sau să-i surprinzi pe cei dragi cu licori de colecție, la cele mai bune prețuri din an.

Sărbătoarea reducerilor la FineStore

Cum te-ai obișnuit deja, FineStore pune mereu accent pe satisfacția clienților. Așa că, de Black Friday, reduce masiv prețurile timp de o lună la toate categoriile de băuturi alcoolice.

Până pe 30 noiembrie ai parte de reduceri spectaculoase la mii de produse. Și, când spunem spectaculoase, nu exagerăm cu nimic! Discounturi de până la 70% la vin, gin, tequila, whisky, coniac, șampanie, rom, , prossecco și multe altele fac din luna noiembrie perioada preferată din an a pasionaților de băuturi alcoolice fine, din toate colțurile lumii. Ai peste 3.000 de motive să faci cumpărături de Black Friday la FineStore, fie că ai o băutură favorită sau mai multe, fie că ai nevoie de un stoc considerabil pentru un eveniment important, fie că vrei să te pregătești cu licori alese pe sprânceană pentru mesele festive de sărbători.

Dacă vrei să faci daruri cu gust celor dragi, superofertele nu sunt doar la băuturi, ci și la coșuri cadou, pregătite să surprindă și cele mai variate gusturi. Gata cu lipsa de inspirație sau cu grijile privind bugetul pentru cadouri anul acesta! FineStore s-a gândit deja la toate, iar tu trebuie doar să muți produsele dorite din whishlist, în coșul de cumpărături!

Oferte variate pentru cunoscători

În universul FineStore, fiecare sticlă spune o poveste. Un fan al băuturilor curate și elegante va aprecia cu siguranță o vodka premium, precum Beluga, Grey Goose sau Mont Blanc. Amatorii de gusturi deosebite au ocazia perfectă să descopere un whisky – blend japonez venit tocmai din capitala spirituală a Țării Soarelui Răsare, Nara – sau Hankey Bannister – brand premiat, preferat de mari personalități, printre care însuși Winston Churchill.

Pentru colecționari sau iubitorii de rafinament, tequila Clase Azul este o alegere de neuitat. Mai mult decât o licoare cu gust complex, perfectă pentru cei care știu să aprecieze excelența, această băutură este o operă de artă mexicană: fiecare sticlă este sculptată și pictată manual, transformând-o într-o piesă de colecție autentică.

Cauți o băutură care să inspire noblețe? Un coniac , brand cu o tradiție de aproape trei secole, impresionează și cei mai pretențioși degustători prin buchetul său bogat și gustul armonios.

Băuturi premium, la prețuri de neratat

Black Friday la FineStore ține toată luna noiembrie, însă stocurile sunt limitate, iar cererea e uriașă. Așa că nu lăsa pe mâine ce poți cumpăra azi! Mii de produse cu discounturi generoase te așteaptă online sau în oricare magazin FineStore, din Băneasa (Bd. Aerogării nr. 2-8) și Virtuții (Șos. Virtuții nr. 56E), unde beneficiezi de consiliere personalizată.

În plus, până pe 30 noiembrie, clienții care fac cumpărături online primesc cadouri exclusive: o sticlă de vin Vitis Nostra Primitivo Puglia IGT 0.75L pentru fiecare 400 lei cheltuiți pe produse selecționate. 15.000 de sticle sunt pregătite să fie dăruite celor mai harnici clienți și vor fi livrate împreună cu coletul oriunde în țară; dacă valoarea comenzii depășește 299,99 lei, transportul este din partea casei.

Reducerile sunt atât de spectaculoase, încât e greu să cumperi doar o băutură! Fie că alegi whisky Glenfiddich sau Ballantine̛s, rom Don Papa sau Dos Maderas, șampanie Moet sau Gosset, gin June sau Amuerte, Campari sau Aperol, ai garanția că fiecare achiziție e o alegere inspirată.

Profită de cele mai mari reduceri din an pregătite de FineStore și fură startul cu atmosfera de sărbătoare și cadourile de sărbători!