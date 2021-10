Raed Arafat: Am obținut până acum 550 de concentratoare de oxigen din stocul rescEU din Olanda. Mai așteptăm echipamente și din alte state (VIDEO)

România a primit luni încă 350 de concentratoare de oxigen din stocul rescEU aflat în Olanda și urmează să sosească echipamente medicale și din alte state, a precizat secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

Raed Arafat, declarații la sosirea concentratoarelor de oxigen din Olanda

„Noi, avem nevoie de concentratoare de oxigen – când am făcut anunțul – iar țara care a făcut această stocare este Olanda. Prima dată ni s-au trimis 200 de concentratoare din Olanda, bineînțeles, sub Protecția Civilă europeană și după ce a fost făcută consultarea dacă există în altă parte pentru a fi donate sau dacă scoatem din stocul care este ultima rezervă de la care se scoate. Acum s-a luat decizia să ne scoatem încă 350 de concentratoare. În total, din stocul rescEU din Olanda, care este finanțat total de Comisia Europeană, noi am obținut până acum 550 de concentratoare. Cele 350 sosite astăzi, deja lista de distribuire a lor este făcută, vor pleca la spitale din toată țara. Primele camioane care vor încărca de aici și vor pleca către spitalele din București sunt aici, deci nu vom întârzia în distribuirea lor. Mai așteptăm și alte echipamente care vor sosi din alte state”, a spus oficialul.