Românii își cumpără case ieftine în Ungaria. Cum arată casa de 13.000 de euro cumpărată de un român în țara vecină

Prețurile mici la atrag foarte mulți cumpărători români, care aleg să se mute acolo. Este și cazul lui Iulian, un român din Făgăraș, care a plătit 13.700 de euro pentru o casă de 120 mp, cu teren de 1.750 mp.

Casa se află în localitatea Mezőkovácsháza, din Ungaria, care este situată la doar 46 km de Arad și 27 km de Turnu. Impozitul pe proprietate este de 140 de lei pe an, iar pentru factura lunară la gaz, Iulian a plătit doar 20 de lei, conform România Tv.

Cum arată casa de 13.000 de euro din Ungaria

„În Petroșani, plătesc 140 de lei doar parcarea. În România plătesc pentru mașină cât plătesc aici pentru impozitul pe tot terenul”, spune Iulian, potrivit stiridiaspora.ro.

Casa are o bucătărie de vară, un hol mare, o altă bucătărie, o sufragerie și o baie. Din hol, se deschide o cămară mare. Casa este înaltă, iar camerele au 25 mp.

Dezavantajele mutării în Ungaria

Chiar dacă totul pare foarte simplu și ușor, există și câteva dezavantaje în a-ți schimba domiciliul în Ungaria. Nu sunt atât de ușor de găsit , deoarece vecinii noștrii sunt foarte reticenți când vine vorba de a angaja lucrători străini.

„În urmă cu 10 ani se făcea multă publicitate pe la televiziuni că, așa cum ați spus, casele sunt ieftine, se vând la prețuri foarte mici cu toate utilitățile. O casă de 1000 mp cu toate utilitățile o puteai cumpăra cu 10.000 de euro. Toți am fost atrași, pentru că ți-ai dorit să începi o viață nouă și în România nu îți găseai casă cu 10.000 de euro, oricât ai fi dorit. Am luat această decizie și am plecat cu părinții mei. Am venit, totul era ok, am ales o zonă aproape de graniță, tocmai ca să fiu aproape și de România într-un fel, dar nu am luat în vedere anumite lucruri: locurile de muncă care se găsesc foarte greu, câteodată ești privit ca român pentru că așa sunt oamenii, nu te acceptă atât de ușor pentru că ești un străin. Deși aveam părinți maghiari și vorbeam limba, când încercam să cumpăr ceva sau mergeam într-un loc, mi se atrăgea atenția: Nu ai pus bine accentul, de fapt ai un accent secuiesc. Ești din România?”, povestește Keresztes Demelza.