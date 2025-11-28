B1 Inregistrari!
Românii plătesc 30% din cheltuielile medicale. Președintele CNAS: „Medicamentele sunt din ce în ce mai scumpe" (VIDEO)

Românii plătesc 30% din cheltuielile medicale. Președintele CNAS: „Medicamentele sunt din ce în ce mai scumpe” (VIDEO)

Ana Beatrice
28 nov. 2025, 10:00
Sursa Foto: freepik.com
Sistemul de sănătate din România se clatină tot mai vizibil. Tot mai mulți oameni sunt nevoiți să scoată bani din buzunar pentru servicii medicale. Cheltuielile directe au ajuns la aproape 30% din costurile totale din domeniu. Presiunea pe bugetul personal crește, iar pacienții ajung să aleagă între sănătate și stabilitatea lor financiară.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a discutat, pentru B1 TV, despre asigurările complementare de sănătate.

Pot asigurările complementare acoperi costurile tot mai mari pentru pacienți

„În România există astăzi asigurări suplimentare, voluntare de sănătate. Însă în legea 95, sau sensul acelui articol din legea 95, este înspre asigurările complementare, voluntare de sănătate. Ce ar putea să facă acest lucru? Aproximativ 30% din cheltuielile din sănătate din România sunt out of pocket, adică pe limba română, omul scoate bani din buzunar.

Unde scoate omul bani din buzunar? De regulă, scoate bani la rețeta compensată. Avem rețete compensate 90%, 50%, 20%. La rețetele 20% compensate, 80% din costul medicamentelor scoate astăzi pacientul din buzunar. Și așa mai departe și la celelalte rețete. Desigur, lucrul acesta e o povară foarte mare pentru pacienți, iar medicamentele sunt din ce în ce mai scumpe, mai ales medicamentele noi, medicamentele inovative”, a declarat Horațiu Moldovan.

Ce spune Horațiu Moldovan despre limitele pachetului de bază

„Noi, astăzi, pentru pacienții neasigurați avem pachetul minimal, iar pentru pacienții asigurați avem pachetul de bază. Acel pachet de bază, după cum îi spune și numele, el este de bază. Noi, astăzi, avem o percepție greșită că se plătește orice din acest pachet de bază și tocmai de aceea trebuie să lucrăm în perioada imediat următoare la o definire corectă a punctului unde începe, de fapt acesta este clar, respectiv a punctului unde se încheie pachetul de bază și unde ar putea să intre pachetul complementar de servicii voluntare de sănătate”, a spus președintele CNAS.

Reușește CNAS să acopere integral cheltuielile din sănătate până la finalul anului

Guvernul a publicat rectificarea bugetară, iar discuțiile despre finanțarea sistemului medical revin în prim-plan. În acest context, apare firesc întrebarea legată de necesarul financiar al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și de fondurile cerute pentru acoperirea cheltuielilor din sănătate.

„Ca să putem să ne onorăm absolut toate obligațiile până la sfârșitul anului, avem nevoie de 2,4 miliarde de lei. Am înțeles că la rectificarea bugetară vom primi 1,7 miliarde. După ce facem toate ajustările necesare, pentru că noi lucrăm pe un estimat, s-ar putea să fim exact la un echilibru. Dacă nu va, rămâne o sumă foarte mică, ce se va acoperi în luna ianuarie. Deci încheiem anul acesta foarte bine, nesperat de bine, față de situația cu care am început”, a mai precizat Horatiu Moldovan pentru B1 TV.

