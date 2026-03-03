Secretele unui zâmbet de revistă – Cum să ai (mereu) dinți sănătoși și frumoși

Știai că un zâmbet impecabil nu este doar o chestiune de genetică, ci mai degrabă una de obiceiuri corecte si consecvente? Deși puțini fac legătura imediat, sănătatea dinților tăi dictează starea întregului organism. O dantură afectată de carii sau lipsa unor dinți nu afecteaza doar încrederea de sine, ci afectează direct masticația și, implicit, digestia. In mod esential,sănătatea generală începe cu sanatatea orala.

Vestea bună este că nu ai nevoie de proceduri complicate sau costisitoare pentru a obtine un zambet spectaculos si functional. Poți preveni majoritatea problemelor dentare și poți obține acel zambet sanatos urmând câțiva pași simpli, recomandați direct de medicii stomatologi.

Adoptând acele recomandari, vei obține beneficii imediate:

Un zâmbet strălucitor care atrage priviri.

Prevenția este mult mai ieftină decât tratarea cariilor profunde si a tratamentelor complexe.

Stare de bine. Confortul de a mânca și de a vorbi fără rețineri.

Ești gata să afli cum să ai grijă de zâmbetul tău ca un profesionist?

Iată recomandările esențiale ale de la o pentru mentinerea sanatatii orale.

7 recomandări oferite de un medic stomatolog pentru dinți mereu sănătoși și frumoși

Sănătatea dinților este influențată de o serie de factori precum fumatul, îngrijirea inadecvată, alimentele acide, dulciuri etc. Și atunci cum faci să-ți păstrezi dinții sănătoși, fara a evita mereu produsele care îți plac.

Iată 7 recomandări pe care dr. Radu Dumitru ni le oferă:

Îngrijirea danturii’’. Periajul dinților de două ori pe zi minim este absolut necesar pentru a evita pe cât posibil apariția problemelor. Este indicat să speli dinții după fiecare masa Și pentru a ajunge și în spațiile unde peria de dinți nu poate se recomandă dușul bucal și ața dentară, care elimină toate resturile alimentare. Controalele periodice sunt o altă recomandare,una din cele mai importante. O dantură sănătoasă se menține prin controale periodice pentru a se identifica din timp eventualele probleme. Curățarea și igienizare profesională a dinților ajută la prevenirea problemelor de sănătate ale dinților. Spălarea dinților la 1-2 ore de la consumul alimentelor și băuturilor acide. Acestea provoacă sensibilitatea dentară, de aceea atunci când consumi astfel de alimente, așteaptă puțin până să periezi dinții. Schimbarea periuței la maxim 3 luni sau ori de cate ori este necesar.Important este sa fie schimbata dupa fiecare igienizare profesionala. Perii se deteriorează cu timpul. În plus se acumulează bacterii pe și printre ei. Alege o periuță potrivită. De preferat perii să nu fie foarte tari pentru că afectează gingia și smalțul dinților, nici prea moi pentru că nu o să-i curețe suficient de bine. Pentru a fi sigur de alegere, solicită recomandarea medicului stomatolog. La prima problemă apărută, fie că este un început de carie, sângerare a gingiei etc, nu amâna vizita la medic. O problemă amânată nu se rezolvă, ci se agravează și duce la complicații.

Este atât de simplu să avem grijă de dinții noștri, iar experții vin în ajutorul nostru cu aceste recomandări ușor de pus în practică.

Periază dantura de două ori pe zi, schimbă periuța o dată la maxim 3 luni, folosește ața dentară și dușul bucal, nu uita de vizita periodică și de curățarea profesională.

Reține! Dinții sănătoși te scapă de multe probleme, dar mai presus de orice, te ajută să zâmbești cu încredere în orice situație și creează o impresie plăcută în fața prietenilor, colegilor si apropiatilor.