Deputații au dat undă verde pentru introducerea serviciului militar voluntar pe timp de pace. Cât durează pregătirea și câți bani primesc participanții

Ana Maria
22 oct. 2025, 15:18
Deputații au dat undă verde pentru introducerea serviciului militar voluntar pe timp de pace. Cât durează pregătirea și câți bani primesc participanții
Sursa foto: Facebook / @Ministerul Apararii Nationale, Romania
Cuprins
  1. Se introduce serviciul militar voluntar. Care este scopul programului și cui se adresează
  2. Ce beneficii primesc românii care participă la acest program
  3. De ce este important acest program pentru România

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul de lege care introduce serviciul militar voluntar pe timp de pace pentru cetățenii români cu vârste între 18 și 35 de ani. Inițiativa. Proiectul a mers mai departe cu 263 de voturi „pentru”, 11 „împotrivă” și 13 abțineri, iar acum merge la Senat, care este forul decizional în acest caz.

Se introduce serviciul militar voluntar. Care este scopul programului și cui se adresează

Potrivit proiectului, noul cadru legal stabilește modul în care românii pot îndeplini, în mod voluntar, serviciul militar activ pe timp de pace. Conceptul de „soldat/gradat voluntar în termen” va fi introdus în structurile Ministerului Apărării Naționale și se adresează atât bărbaților, cât și femeilor, care au domiciliul stabil în România și nu au efectuat alte forme de serviciu militar.

Programul presupune o pregătire militară de bază cu durata de până la patru luni, timp în care participanții vor dobândi competențe fundamentale în domeniul apărării și disciplinei militare, informează Știrile Pro TV.

Ce beneficii primesc românii care participă la acest program

Cei care aleg să participe vor beneficia gratuit de cazare, echipament, hrană, asistență medicală și medicamente. De asemenea, vor primi și o soldă lunară corespunzătoare funcției de soldat. La finalul pregătirii, aceștia vor primi o indemnizație echivalentă cu trei salarii medii brute și vor fi incluși în rezerva operațională a Armatei României.

De ce este important acest program pentru România

Proiectul vine într-un context geopolitic sensibil, în care România, stat membru NATO, își întărește capacitățile de apărare și rezervele militare. Serviciul militar voluntar ar putea atrage tineri care își doresc o experiență în uniformă, fără obligativitatea conscripției.

România a mai avut serviciu militar obligatoriu până în anul 2007, când a fost suspendat pe timp de pace. În contextul actual al securității europene, autoritățile reiau discuția despre pregătirea voluntară a cetățenilor. Se consideră faptul că rezervele instruite pot contribui la reacția rapidă în caz de criză sau situații de urgență.

