Studiu norvegian: Femeile care au născut mai mulţi copii prezintă un risc mai scăzut de a dezvolta anumite tipuri de cancer

Un nou studiu norvegian arată că femeile care au născut mai mulţi prezintă un risc semnificativ mai scăzut de a dezvolta anumite tipuri de .

Cuprins

Ce s-a întâmplat

Datele explicate

Ce s-a întâmplat

Acest studiu a fost realizat de Universitatea Arctică din Norvegia (UiT). Autorii au constatat că riscul de cancer mamar, ovarian şi uterin scade cu aproximativ 10 procente după fiecare naştere.

Femeile care au şase copii se confruntă cu un risc cu aproape 50% mai mic în comparaţie cu femeile care nu au născut deloc, a raportat miercuri Radioteleviziunea publică norvegiană NRK, citată de

Studiul a analizat date istorice furnizate de recensământul norvegian din 1960 şi înregistrări ale dosarelor oncologice care vizau peste 385.000 de femei născute între 1870 şi 1915.

Cercetătorii au adunat mai multe date despre femeile cu un număr mare de copii, deoarece ratele ridicate de fertilitate sunt rare în Norvegia de astăzi.

„Analiza noastră arată o scădere constantă a riscului de cancer cu fiecare naştere, iar efectul se extinde până la 15 copii, ceea ce nu a fost documentat de niciun studiu anterior”, a declarat Eiliv Lund pentru NRK.

Datele explicate

Cercetătorii atribuie acest efect protector modificărilor hormonale şi imunologice care apar în timpul sarcinii.

Potrivit profesorului Lund, cel care a condus studiul, sarcina necesită ca sistemul imunitar al mamei să se adapteze considerabil, deoarece fetusul este un individ distinct din punct de vedere genetic.

Profesorul consideră că această modulare imunitară joacă un rol în reducerea riscului de cancer mai târziu în timpul vieţii.

Legătura dintre naşteri şi reducerea riscului de cancer este cunoscută de mulţi ani, însă acest studiu a venit cu un element nou. El a inclus femeile cu până la 15 copii.

„Descoperirile noastre adaugă o perspectivă valoroasă asupra prevenirii cancerului, chiar dacă femeile din prezent au, în medie, mai puţini copii”, a declarat Giske Ursin, directoarea Registrului Cancerului din Norvegia.

„Aceasta este o cercetare foarte interesantă, care ne ajută să îmbunătăţim strategiile de prevenire şi tratament”, a declarat Brage Larsen Sollund, director regional al Societăţii Norvegiene de luptă împotriva Cancerului în nordul Norvegiei.