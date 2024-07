„Te rog nu te duce”. Ce a declarat mama fetei ucisă de urs pe Jepii Mici. Tânăra avea 19 ani și era din Iași

O tânără în vârstă de 19 ani din Iași pe traseul Jepii Mici, Bucegi. Trupul neînsuflețit al fetei a fost recuperat cu greu, întrucât animalul era agresiv.

Declarația mamei fetei ucisă de urs pe Jepii Mici

Mama tinerei în vârstă de 19 ani din Iași a declarat că a presimțit că va urma o tragedie, întrucât ar fi avertizat-o și rugat-o pe fată să nu plece în această drumeție.

„Eu i-am zis, te rog nu te duce. I-am zis să aibă grijă și a zis că nu. I-am zis că dacă te duci ai grijă la urși, la râpe”, a declarat mama fetei ucise, scrie .

Când animalul a atacat-o, fata în vârstă de 19 ani . Diana a fost atacată de urs chiar în fața iubitului ei înspăimântat.

„Inițial am vrut altceva, dar ea a zis să facem traseul ăsta, am zis că urcăm la cascadă, să avem o după amiază minunată. A fost neașteptat, am încercat să sperii ursul, dar nenorocirea s-a întâmplat. Preferam să fiu eu”, a spus iubitul Dianei.

„Am fost anunţaţi că o turistă a fost atacată de urs pe traseul Jepii Mici, în apropiere de Valea Spumoasă. O echipă de intervenţie a Salvamont Prahova s-a deplasat în zonă şi, în urmă cu puţin timp, au coborât în rapel pe firul văii, unde au găsit victima, din păcate decedată. Operaţiunea de recuperare este extrem de dificilă, din cauza terenului accidentat şi a prezenţei în continuare a ursului, care se află la aproximativ 10-15 m de salvatorii montani”, a transmis Salvamont Prahova.