Un cățelus din UK a devenit erou. I-a salvat viața stăpânului care a rămas prins sub un castan care a căzut peste el

erou după ce i-a salvat viața stăpânului său. Bărbatul de 63 de ani a fost grav rănit, după ce un copac a căzut peste el, unde a rămas blocat mai mult timp. Norocul a fost de partea sa, când câinele lui, un mic Yorkshire Terrier i-a salvat viața.

Cum a rămas prins sub copac

Malcolm Myers se plimba miercuri cu Buddy, cățelușul său, când un castan s-a prăbușit dintr-o grădină peste el, conform Observator news.

El a fost lovit la spate și gât de ramurile grele și a fost „îngropat” de frunze lângă casa sa din Thirsk, North Yorkshire. Bărbatul, fost culturist, a reușit să iasă de sub trunghiul , care are zece ani.

Cum i-a salvat Buddy viața

„Sunt foarte norocos că sunt în viață, medicii nu știu cum am supraviețuit. A fost îngrozitor. Nu știam ce s-a întâmplat, am auzit acest sunet ca un tunet. Îmi plimbam câinele și mi-a salvat viața, a venit în ajutorul meu, a venit în fugă și a încercat să mă scoată. Am flashback-uri cu capul lui sub o creangă în timp ce săpa, chiar muncea din greu să ajungă la mine. Câinele săpa frenetic pentru a ajunge la mine, a făcut o zonă în care puteam vedea lumina. Eram în întuneric, am reușit să-i prind lăbuța, este un băiețel foarte puternic. A reușit să mă ajute să trec. Nu mi-am pierdut cunoștința, dar era doar întuneric”, a povestit bărbatul.