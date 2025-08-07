B1 Inregistrari!
Doi pensionari din Iași, jefuiți în miezul nopții. Cum a acționat tâlharul

Doi pensionari din Iași, jefuiți în miezul nopții. Cum a acționat tâlharul

07 aug. 2025, 19:50
Doi pensionari din Iași, jefuiți în miezul nopții. Cum a acționat tâlharul
Un cuplu de pensionari din Iași, ținta unui tâlhar. Cum a acționat

​Un cuplu de pensionari din Iași a trecut prin clipe de groază. Un individ a intrat peste ei în plină noapte și le-a sustras din casă 3.000 de lei, după amenințări și loviri. 

 

Tratamentul inuman la care a fost supusă pensionara

Un individ din Iași este căutat de polițiști, după ce a intrat furat 3.000 de lei de la un cuplu de pensionari. A intrat în locuința celor doi la miezul nopții, când soții, ambii în vârstă de 88 de ani, dormeau.

Individul a tras femeia din pat, a strâns-o de gât și i-a cerut banii din casă, relatează Știrile ProTV.

Ca să scape cu viață, bătrâna a acceptat să îi dea pensia. Odată banii luați, individul s-a făcut nevăzut.

Cine a sesizat autoritățile

Imediat după eveniment, bătrâna și-a sunat fiul care a sesizat autoritățile prin apel la 112. Polițiștii au luat amprente din casă, analizează imaginile camerelor de supraveghere din zonă și îl caută pe suspect cu ajutorul unui câine de urmă.

Potrivit polițiștilor, urmează ca mai multe persoane să fie chemate la audieri.

