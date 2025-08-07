​Un cuplu de pensionari din Iași a trecut prin clipe de groază. Un individ a intrat peste ei în plină noapte și le-a sustras din casă 3.000 de lei, după amenințări și loviri.

Un individ din Iași este căutat de polițiști, după ce a intrat furat 3.000 de lei de la un cuplu de pensionari. A intrat în locuința celor doi la miezul nopții, când soții, ambii în vârstă de 88 de ani, dormeau.

Individul a tras femeia din pat, a strâns-o de gât și i-a cerut din casă, relatează .

Ca să scape cu viață, bătrâna a acceptat să îi dea pensia. Odată banii luați, individul s-a făcut nevăzut.

Imediat după eveniment, bătrâna și-a sunat fiul care a sesizat autoritățile prin apel la 112. Polițiștii au luat amprente din casă, analizează imaginile camerelor de supraveghere din zonă și îl caută pe suspect cu ajutorul unui câine de urmă.

Potrivit polițiștilor, urmează ca mai multe persoane să fie chemate la .