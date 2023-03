Un pasager s-a plâns că nu îi încap picioarele în avion. Ryanair l-a ironizat și i-a răspuns sarcastic pe Twitter

Compania aeriană Ryanair a ironizat pe pagina sa de Twitter un pasager care s-a plâns că nu-i încap picioarele în avion. Discuția între cei doi a devenit virală , notează .

Pasagerul Steve Merry a postat o fotografie cu picioarele sale aproape de scaunul din față, în timp ce se plângea de spațiul limitat pentru picioare în avion. Acesta a scris: „Am doar 5’7″ @Ryanair” (adică are doar 1,73 metri).

Ryanair a redistribuit postarea lui Merry și a ironizat faptul că acesta a utilizat semnul de apostrof dublu, care este de fapt folosit pentru a exprima dimensiunea în inci, o unitate de măsură folosită în principal în SUA și Marea Britanie. Compania a întrebat apoi în glumă: „Vrei să îți schimbi profilul pe Tinder în acest caz?”

You going to update your tinder profile then?

— Ryanair (@Ryanair)