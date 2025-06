Un șofer a intrat cu mașina într-un grup de persoane. Între victime se află soţia şi fiica şoferului

Poliția germană a arestat un cetățean de origine irakiană care a intrat cu o mașină într-un grup de persoane, aflate pe trotuar, în orașul Passau. Printre victime se aflau soția și fiica șoferului.

Bărbatul irakian, în vârstă de 48 de ani, ar fi provocat acest în mod deliberat, au concluzionat autoritățile germane. El a pătruns cu vehiculul în grupul de pietoni în contextul unei dispute cu soția sa, de 38 de ani. Se pare că cei doi se certau pentru custodia copilului, o fetiță în vârstă de cinci ani, după cum relatează agențiile de presă EFE și DPA, care citează .

Irakianul se afla la volanul unui automobil Mercedes și ar fi vrut să le lovească, în mod deliberat pe fiica și pe soția sa. În urma accestui accident au fost rănite cinci persoane, între care soția și fiica. Toate cele cinci persoane au fost transportate la spital pentru investigații și îngrijiri.

„În stadiul actual, nu se poate exclude că bărbatul să fi pătruns în mod deliberat cu vehiculul în grupul de persoane. Nu sunt deocamdată cunoscute numărul victimelor şi gravitatea leziunilor”, a transmis iniţial poliţia din Bavaria într-un comunicat.

Ulterior, polițiștii au revenit cu un nou comunicat, precizând că au apărut indicii legate de o posibilă dispută privind custodia asupra copilului.

