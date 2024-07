Actorul Adrian Schiller a murit la vârsta de 60 de ani. Pentru ce roluri era cunoscut

Actorul Adrian Schiller la vârsta de 60 de ani, potrivit agenției de talente care-l reprezenta. Britanicul era cunoscut pentru rolurile sale din seriale precum „The Last Kingdom” sau „Victoria”.

„A murit mult prea devreme, iar noi, familia şi prietenii apropiaţi, suntem devastaţi de această pierdere”, conform comunicatului agenţiei Scott Marshall Partners, care-l reprezenta pe Adrian Schiller de peste trei decenii.

‘We are deeply saddened and shocked to have lost our company member and friend, Adrian Schiller.’

„Moartea sa a fost subită şi nu sunt încă disponibile alte detalii cu privire la cauza sa. Un actor incredibil de talentat, Adrian tocmai se întorsese de la Sydney unde a apărut în ‘The Lehman Trilogy’ şi abia aştepta să-şi continue turneul internaţional la San Francisco”, se mai arată în comunicat, potrivit Agerpres.

s-a făcut remarcat și datorită aparițiilor sale în seriile de televiziune „Death In Paradise” 9BBC), „The Musketeers” (BBC) şi „The Devil’s Whore” (Channel 4).

Îndrăgit de public a fost și pentru rolurile din piesele de teatru „Every Good Boy Deserves Favour”, „The Veil”, „The Captain of Kopenick”, „The Hour We Knew Nothing of Each Other” sau „Le Bourgeois Gentilhomme”.

The Marylebone Theatre team is devastated to hear of the passing of the incredible actor, Adrian Schiller.

We were privileged to work with Adrian on „The White Factory”.

Our thoughts go out to all of Adrian’s friends and family.

