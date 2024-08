Ce spune Donald Trump despre atacul care l-a vizat în Pennsylvania: „Nu a fost deloc o situație suprarealistă”

Fostul președinte american Doland Trump a vorbit recent despre atacul care l-a vizat în Pennsylvania, în cadrul interviului acordat lui Elon Musk, șeful X (fosta Twitter).

„Nu a fost deloc o situație suprarealistă. Mi-am dat seama imediat că am fost lovit de un glonț. Rana pe care am suferit-o a fost cel mai bun rezultat în acele circumstanțe. Acum sunt un om mai credincios în Dumnezeu”, a declarat Donald Trump în interviul acordat lui Elon Musk.

„La eveniment erau foarte mulți oameni, mii și mii de oameni. I-am întrebat imediat pe agenții Secret Service câți oameni au fost uciși. Pentru că am știut că au fost trase multe focuri de armă”, a precizat Trump.

La jumătatea lunii iulie, fostul președinte american . Donald Trump a fost împușcat în timpul unui discurs electoral susținut în Butler, Pennsylvania.

Trump just got shot in the head and got up like a fucking gangster and fist pumped

— Hodgetwins (@hodgetwins)