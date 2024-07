David și Victoria Beckham au sărbătorit 25 de ani de căsnicie. Au purtat ținutele în care s-au căsătorit (FOTO)

au sărbătorit 25 de ani de căsnicie și au vrut să recreeze cel mai special moment din viața lor și au purtat ținutele pe care le-au avut la nuntă.

Fotografia refăcută după 25 de ani

Cuplul a îmbrăcat ținutele mov în care s-au căsătorit în 1999 și au pozat la fel ca în ziua specială, conform

a postat, pe contul său de Instagram, fotografia în care el și soția sa stau pe tronuri mov din catifea, fotografie care a apărut și în ziua nunții lor.

„Uite ce am găsit…”,”Yep, încă le mai am! Nu pot să cred că au trecut 25 de ani și încă se potrivesc!”, a scris David Beckham la descrierea fotografiei.

Ținutele purtate de cuplu

David a purtat un costum mov satinat pentru primul lor dans, care a fost pe melodia „It Had To Be You” a lui Frank Sinatra. Și fiul lor, Brooklyn, care avea doar patru luni, a purtat și el un costum mov pentru a se asorta cu părinții săi proaspăt căsătoriți. Victoria a purtat o rochie Vera Wang de culoarea șampaniei, apoi David s-a schimbat și a îmbrăcat un costum auriu cu crem.

Cei doi s-au căsătorit în 4 iulie 1999 la castelul Luttrellstown din Irlanda. Evenimentul religios a fost unul restrâns, cu doar 29 de invitați, dar apoi, petrecerea a adunat foarte multe vedete.