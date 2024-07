Spice Girls s-a reunit pentru aniversarea celor 50 de ani împliniți de Victoria Beckham. Printre invitații de la petrecere au fost Tom Cruise, Salma Hayek și Gordon Ramsay

Sâmbătă seara, Victoria Beckham, Melanie Brown, Emma Bunton, Geri Horner și Melanie Chisholm, mai cunoscute sub numele de Posh, Scary, Baby, Ginger și Sporty Spice, s-au reunit pentru a sărbători aniversarea a 50 de ani a Victoriei la Londra, anunță .

Colegele de trupă au petrecut ca în 1997, cântând Stop

David Beckham a împărtășit momentul pe Instagram și a fost văzut cântând împreună cu .

Vezi această postare pe Instagram



Victoria a răspuns în comentarii, scriind: „Cea mai bună noapte! La mulți ani! Vă iubesc pe toți atât de mult! #SpiceUpYourLife.”

Hashtag-ul se referă la o melodie cu același nume, lansată de Spice Girls în perioada lor de glorie din anii 90.

Petrecerea, despre care se spune că ar fi avut loc la clubul privat al lui Oswald din Mayfair, a avut apariții de celebrități precum Tom Cruise, Salma Hayek, Rosie Huntington-Whiteley și Gordon Ramsay.

Înainte de petrecere, Victoria a distribuit pe Instagram o serie de fotografii cu familia ei, inclusiv cu soțul ei și cu cei patru copii ai cuplului – Brooklyn, Romeo, Cruz și Harper.

„Abia aștept să sărbătoresc alături de familia și prietenii mei! Vă iubesc atât de mult pe toți”, a scris creatoarea de modă.

Beckham și cei trei fii ai săi au fost cu toții îmbrăcați în smoking. Victoria a optat pentru o rochie de bal verde deschis, în timp ce Harper a purtat o rochie crem până la podea.

Victoria a fost fotografiată recent în cârje, deși nu le folosea în pozele pe care le-a distribuit pe rețelele de socializare.

The Spice Girls – fără Posh – au cântat ultima dată împreună în 2019

Samuel Zernig, un „superfan” și comedian al Spice Girls, a declarat pentru BBC News că „nu a încetat să zâmbească” după ce a văzut videoclipul, adăugând: „Crăciunul a venit devreme”.

Fanii de pe rețelele de socializare au fost încântați să le vadă pe cele cinci Spice Girls din nou împreună pentru prima dată după atât de mult timp, mulți comentând postarea lui Beckham.

„David, ești cel mai bun manager de social media de acolo, mulțumesc că le-ai oferit conținut oamenilor”, a scris unul. „Momentul pe care l-a așteptat întreaga planetă”, a scris altul.

„Ce simte fiica mea despre Taylor Swift este ceea ce simt eu pentru aceste fete”, a spus o a treia persoană.

Alți fani au rugat trupa să organizeze din nou un turneu.

Spice Girls s-a format în 1994. După lansarea single-ului lor de debut, Wannabe, în topul topurilor de top, în 1996, „Spice mania” a măturat planeta, cu auto-numita mantra „Girl Power” – un brand care le-a făcut un fenomen global al culturii pop.

În total, au obținut nouă hituri numărul unu în Marea Britanie, care au inclus și Say You’ll Be There, 2 Become 1, Who Do You Think You Are, Spice Up Your Life și Viva Forever.

Geri Halliwell a părăsit Spice Girls în 1998, iar grupul s-a despărțit în cele din urmă în 2001. Dar s-au reunit pentru turnee în 2007 și un spectacol la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de la Londra în 2012. Un turneu european a avut loc în 2019, dar fără Victoria.