Incendiile de vegetație din California au dus la evacuarea a 30.000 de persoane: „Ultimul lucru de care avem nevoie este...”

Aproape 30.000 de persoane din nordul Californiei au primit un ordin de evacuare, care se extind în tot statul, pe fondul unui val de căldură, scrie .

Incendiul Thompson a făcut ca în această săptămână în jur de 28.000 de persoane să fie obligate să părăsească locuințele, arată câteva rapoarte care citează Departamentul de Silvicultură și Protecție împotriva incendiilor din California.

Incendiile de vegetație au dus la evacuare a aproape 30.000 de persoane

Vremea neobișnuit de caldă, uscată și prezența , iar același scenariu este așteptat să continue. Serviciul meteorologic național preconiează că temperaturile ar putea ajunge la 47 de grade Celsius în unele zone la începutul săptămânii viitoare.

Orașul Oroville, afectat cel mai mult de incendii, a anulat festivitatea de artificii de pe 4 iulie. Autoritățile au avertizat locuitorii să nu folosească artificii pentru evitarea oricărui pericol.

In Pictures: Thousands evacuate as California wildfire rages. Weather service forecasts high temperatures in coming days as officials warn of ban on fireworks on Independence Day. — World Times (@WorldTimesWT)

„Ultimul lucru de care avem nevoie este ca cineva care a cumpărat artificii de la un stand local să iasă afară și să facă ceva prostesc”, a declarat șeriful comitatului Butte, Kory Honea.

„Nu fi un idiot, nu provoca un incendiu și nu ne crea mai multe probleme”, a adăugat el.

Tens of thousands of people in northern California ordered to evacuate as wildfires grow across the state amidst a heatwave.

Around 28,000 people were told to leave their homes after the Thompson Fire broke out this week: California Department of Forestry and Fire Protection. — Rita Rosenfeld (@rheytah)

În ultimele două săptămâni, în zonă au avut loc patru incendii, iar Kory Honea a avertizat că pericolul este departe de a fi trecut.

„Acesta este un sezon rău pentru incendii”, a adăugat el.