Peste 1.400 de hectare de pădure au fost înghițite de flăcări și mii de persoane au fost evacuate în urma incendiului extrem din California

Un incendiu masiv de vegetaţie a făcut miercuri ravagii în nordul Californiei, forţând mii de locuitori să evacueze zona, în timp ce un val de căldură „extrem de periculos” afectează regiunea, potrivit AFP.

începând de marţi în apropiere de Oroville, unde autorităţile le-au cerut celor aproximativ 13.000 de persoane să plece.

Incendiul se află la doar câteva zeci de kilometri de Paradise, care în 2018 a fost lovit de cel mai grav incendiu din istoria statului american, soldat cu 85 de morţi.

