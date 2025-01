Marea Neagră ar putea primi un alt nume, în viitor, ca urmare a unei inițiative venite din Rusia. Un a făcut o propunere, în acest sens, inspirat de președintele Statelor Unite, Donald Trump.

Deputatul comunist Denis Bulanov propune ca Marea Neagră să se numească, în viitor, Marea Rusă. El spune că i-a venit această idee după ce l-a ascultat pe Donald Trump, la ceremonia de învestire. Președintele Statelor Unite a cerut, în discursul său, ca numele Golfului Mexicului să fie schimbat în „Golful Americii”, după cum relatează agenţia de presă EFE.

Politicianul rus, reprezentant al regiunii Saratov a făcut aceste declarații pentru publicația „Ostorojno, Novosti”. Pe lângă Donald Trump, el a indicat și referințe istorice din secolele XIV-XVI. În vechile cronici, a afirmat Bulatov, Marea Neagră era cunoscută drept Marea Rusiei.

„Ideea revizuirii denumirilor geografice câştigă popularitate (…) În acest context, ne putem gândi să redăm Mării Negre fosta denumire de Marea Rusă”, a declarat Denis Bulanov.

Deputatul rus nu s-a mulțumit doar să facă declarații pe acest subiect. El a mers mai departe și a înregistrat solicitare la Serviciul federal de înregistrare și cartografie.

Întrebat cum crede că va fi primită sa în celelalte state riverane Mării Negre, deputatul Denis Bulatov a declarat că schimbarea ar putea fi valabilă doar pentru utilizare la nivel intern, în Rusia.

„Nu pretind ca celelalte ţări care au acces la Marea Neagră să recunoască schimbarea de nume”, a mai spus deputatul, conform sursei citate.

In the Saratov regional parliament, a proposal to rename the Black Sea to „Russian Sea” has been put forward by Deputy Denis Bulanov. He references the historical use of „Russian Sea” in the 14th–16th centuries. A document on the proposal has been sent to the Federal Registration…

