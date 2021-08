Abba revine după o pauză de 39 de ani. Fanii așteaptă primele piese noi alte trupei la începutul lunii septembrie (VIDEO)

Trupa Abba le-a dat una dintre cele mai bune vești fanilor. După o pauză de 39 de ani, celebra formații a anilor 80 revine.

Abba a lansat, joi diminea,a site-ul Abba Voyage, destinat fanilor care așteaptă cu nerăbdare primul proiect muzical al suedezilor, după pauza de 39 de ani.

Pe pagina Abba Voyage, fanii sunt rugați să se înregistreze virtual pentru a putea asista la un turneu virtual cu holograme, anunțat inițial pentru anul 2016, notează BBC.

Abba revine după o pauza de 39 de ani

Formația suedeză Abba revine, după o pauză de 39 de ani, în fața publicului. Totodată, se așteaptă ca trupa să lanseze cinci piese noi, ce vor fi ascultate în premieră în timpul turneului virtual.

În timpul tunerului virtual urmează să fie interpretate și piese celebre precum Mama Mia, Dancing Quees sau Waterloo, melodia cu care trupa a câștigat Eurovisionul în 1974.

Agnetha Faltskog, Anna-Frid Lyngstad, Bjorn Ulvaeus și Benny Andersson s-au reunit pentru prima dată în studio în 2018, atunci când au anunțat că vor înregistra o serie de piese noi.

Pe site-ul Abba Voiyage, data de 2 septembrie este indicată ca dată de lansare a proiectului, iar fanii se așteaptă ca melodiile I Still Have Faith In You și Don’t Shut Me Down să fie printele lansărle toamnei.

Abba s-a înființat în 1972

Trupa s-a înființat în Suedia în 1972, iar hiturile au ajuns rapid la sufletele oamenilor, fiind o legendă chiar și după 39 de ani de pauză.

La nivel mondial, cei patru artiști au vândut peste 400 de milioane de albume, iar hitul Mama Mia a stat la baza fimului cu același nume, la acel moment Abba furnizând întreaga coloană sonoră a peliculei.