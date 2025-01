Activiștii Just Stop Oil au întrerupt piesa de teatru Furtuna, în care juca Sigourney Weaver, în Londra: „Mi-e frică pentru copiii mei”

Doi activiști Just Stop Oil au întrerupt piesa de teatru The Tempest/Furtuna, cu Sigourney Weaver în rol principal, în Londra. Purtând un panou pe care scria „Încălzirea globală cu peste 1,5 grade devine un naufragiu global”, cei doi au tras cu un tun de confetti, în timp ce o voce anunța: „Va trebui să oprim spectacolul, doamnelor și domnilor, scuze.”

Sigourney Weaver a fost escortată în afara scenei

Într-un videoclip distribuit pe rețelele sociale de către grupul de protest împotriva schimbărilor climatice, Hayley Walsh și Richard Weir pot fi văzuți mergând pe scena pe care Weaver, în vârstă de 75 de ani, a jucat luni la Theatre Royal din Drury Lane, potrivit .



Weaver, care stătea pe un scaun, a fost escortată în afara scenei, în timp ce cei doi protestatari s-au confruntat cu huiduieli și câteva urale din partea publicului.

Panoul se referea la anunțul recent potrivit căruia 2024 a fost cel mai cald an înregistrat la nivel global și primul an întreg în care temperatura medie a depășit cu 1,5 C temperatura înregistrată de la nivelurile preindustriale.

Walsh, în vârstă de 42 de ani, lector în Nottingham, a spus: „Mi-e frică pentru copiii mei, nu pot să-i conduc ca un somnambul spre un viitor de penurie de alimente, furtuni care pun viața în pericol și războaie pentru resurse. Sunt ani de zile în care le-am scris parlamentarilor, merg la proteste și îmi învăț studenții să ducă un mod de viață mai sustenabil și nu am văzut o schimbare urgentă necesară.

O temperatură globală cu 1,5 grade mai mare este un naufragiu global pe care nu îl putem ignora. Incendii în California, inundații mortale în Valencia și sute de mii de persoane fără curent în Marea Britanie în acest weekend.

Aceasta nu este o problemă îndepărtată, din viitor. Avem nevoie de un tratat global pentru a opri arderea combustibililor fosili și de un răspuns global în caz de urgență.”

Weir, în vârstă de 60 de ani, din Tynemouth, North Tyneside, a declarat: „Mi-am început cariera în șantierele navale din Tyneside și am văzut că lipsa unor lideri buni conduce la prăbușirea producției din Marea Britanie. Acum văd eșecuri similare ale conducerii, deoarece politicienii refuză să ia măsuri pentru a ne proteja pe noi și pe cei dragi.

Deja vedem daunele pe care această criză le face culturilor, caselor și cartiere întregi. Dacă nu ne unim și nu cerem renunțarea la combustibilii fosili până în 2030, vom merge pe aceeași cale pe care a luat-o și producția din Marea Britanie.”

Sigourney Weaver îl interpretează pe magicianul care crează furtuni, Prospero, un rol jucat de obicei de un bărbat, în noua interpretare a piesei clasice Furtuna, scrisă de Shakespeare. Producția a debutat în decembrie și se va desfășura până la 1 februarie.