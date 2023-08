Actorul Ron Cephas Jones din „This Is Us” a murit

Actorul Ron Cephas Jones, cunoscut pentru interpretarea sa impresionantă în serialul „This Is Us”, a murit la vârsta de 66 de ani. Se pare că aceasta ar fi suferit complicații pulmonare.

Rolul exceptional al lui Ron Cephas Jones în „This Is Us”

Ron Cephas Jones a fost recunoscut pentru rolul său deosebit în serialul de succes „This Is Us”, în care a dat viață personajului William Hill. Performanțele sale au fost recompensate cu două premii Emmy, ambele în categoria „Actor invitat remarcabil într-un serial dramatic”. De asemenea, el a fost nominalizat de patru ori în total pentru această distincție.

Ron Cephas Jones had a prolific career, but he gave one of the greatest TV performances of the 2010s as William on This Is Us. The episode dedicated to his character’s passing is a masterpiece, and a perfect, fitting microcosm of his gifts as a performer. May he rest in peace.

