Adda, despre boala de care suferă: „Analizele ieșeau bine, asta era ciudat”

Adda, una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, trece prin momente destul de dificile în ceea ce privește sănătatea ei. Artista a primit, timp de un an, un diagnostic greșit. Ea a anunțat acum câteva luni că suferă de două boli grave, dar, în sfârșit, tratamentul funcționează.

Cătălin Rizea, soțul artistei, a fost întotdeauna alături de aceasta, mai ales în clipele în care aceasta nu înțelegea ce se întâmplă cu ea și mai ales în momentele în care analizele arătau că nu are absolut nimic.

Ca să poată explica cât mai bine , artista a dat un exemplu concret: „Anul trecut, de Revelion, eram la volan, mergeam acasă la sora lui, el cu Alexandru erau în spate, iar eu am avut un moment de câteva secunde în care am uitat să conduc. În momentul ăla, și-a dat seama și el că nu e normal. Urma să intrăm în stâlp și eu eram la volan, nu reacționam. După mi-am dat seama că trebuie să virez stânga”.

De ce boală suferă Adda

Boala pe care Adda a încercat să o trateze de mai mulți ani de zile este boala Lyme, lucru pe care l-a povestit și cântăreața: „În momentul în care am fost diagnosticată cu boala lyme, aveam creierul umflat. Dacă mai stăteam puțin, nu era bine, pentru că, în perioada în care am aflat diagnosticul, scăpam obiecte de mână, aveam probleme în exprimare. Aveam câteva secunde când, dacă mă întrebai cum mă cheamă, nu puteam să spun. Îmi spuneau (n.r. oamenii) că sunt nebună. Analizele ieșeau bine, asta era ciudat”.

Cum s-a îmbolnăvit artista

Cealaltă boală de care suferă a apărut în urma unei înțepături a unui țânțar care ar fi infectat-o cu Bartonella. După această înțepătură, sistemul imunitar al artistei a fost slăbit și , o boală care i-a fost transmisă de către mama ei, conform .

„S-a întâmplat cel mai probabil congenital. S-a transmis de la mama. În momentul în care m-a înțepat țânțarul cu Bartonella, probabil s-a activat și Borelioza, pentru că eu pe asta o am pozitivă. Am reușit să țin simptomele sub control, dar când a ajuns să devină afecțiune neurologică, a fost mai greu. Eu sunt un caz fericit. La mine doar s-a inflamat creierul, boala nu a apucat să mănânce din creier, ca să spun așa pe românește“, a povestit artista.