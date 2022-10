Adda, alături de soțul ei, la Constanța. Ce tratament urmează împotriva boreliozei

preferă să împartă cu fanii anumite momente ale vieții. Recent, vedeta și-a anunțat urmăritorii că se confruntă cu probleme de sănătate peste care trece mai ușor cu susținerea și dragostea pe care i-o arată mereu soțul ei.

Solista a fost diagnosticată greșit însă, după mult timp de incertitudine, analize și consultații la numeroși medici, a afat că a fost infectată cu .

Adda urmează tratamente la medicină hiperbară

Recent, a postat pe faptul că are din nou câteva probleme de sănătate și se află la Constanța, unde a apelat la terapia hiperbară.

“Fashion și beauty n-are mama, că ți-ar da. Nici nu știu când m-am machiat ultima dată. Am avut săptămâna trecută, o mică cădere, vedeți dacă intrați pe story, unul din simptome. Așa că, de câteva zile sunt din nou în Constanța, la terapia hiperbară.

Sunt oricum mult mai ok față de săptămâna trecută. Și mai ales după aceste ședințe, mă voi simți om din nou. Am de filmat, de lansat piese și o carte. Să fiu mămică cu normă întreagă și ‘nevastă’. Sper că din ce în ce mai sirenă și mai puțin băbuță. Da’ am noroc cu husband, că-i genul care mă dă cu Voltaren și intră cu mine la toate terapiile ca să mă țină de mână. Mi-a dat și geaca lui acum, să nu-mi înghețe șalele.

Așa că, după câteva zile de bocete cu muci, sunt din nou aici lângă oamenii în care am cea mai mare încredere că mă vor băga în revizie tehnică totală”, a mărturisit, cu umor, Adda.