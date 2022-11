Adda vorbește despre cele mai grele momente din viața ei. Cum a reușit artista să le depășească

Adda, una dintre din România, a mărturisit că scrisul o ajută din viața ei, iar cartea sa, „Cele trei Adda”, a fost lansată astăzi, și este plină cu gândurile și sentimentele cântăreței, potrivit .

Astăzi, 11 noiembrie, Adda a publicat cartea intitulată „Cele trei Adda”, în care vorbește despre cele mai grele momente prin care a trecut.

Terapie prin scris

Adda este foarte activă în mediul online și îi ține mereu la curent pe fani cu lucrurile care se petrec în viața sa, iar astăzi pe Instagram a anunțat publicarea cărții.

„Voi sărbători ziua mea de doua ori pe an. Pe 03:03 ziua mea de naștere, iar pe 11.11 ziua mea de renaștere. Cea mai bună terapie, pentru mine, a fost scrisul. M-am întors în întuneric, unde nu m-am simțit deloc confortabil. Dar am învățat tot ce nu am reușit când l-am trăit. M-a ajuns din urmă tot ce am reprimat și tot ce am alungat. Apoi nu am avut de ales decât să înfrunt avalanșa de gânduri și sentimente. Sunt un om nou. Și nu spun asta pentru că sună metaforic și frumos. Sunt un om nou pentru că mi-am dat a doua șansă și am încetat să mai fiu împotriva mea. Acum pot sa spun că mă iubesc. Te iubesc Ada, Alexandra. Te iubesc Adda, creația lor!”, a declarat Adda, pe Instagram.

Artista a povestit că această carte notează sentimentele și gândurile ei, când a fost diagnosticată cu boala Lyme.