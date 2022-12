Adda susține că a fost umilită de CRBL: „Am simțit că îmi pică cerul în cap!”. Ce s-a întâmplat între cei doi

Adda a dezvăluit, în cartea autobiografică lansată recent, că a fost umilită de CRBL în perioada în care au colaborat muzical. El a pus-o de mai mule ori în situații dificile și și-a cerut scuze abia după trei ani.

Adda, dezvăluiri despre colaborarea cu CRBL

Adda a povestit că, în timpul colaborării, CRBL avea obiceiul să lanseze piese fără să o anunțe, la multe concerte nu o chema și nu-i spunea nici despre evenimentele la care urma să fie premiați, notează

Totuși, o situație a fost cea mai urâtă dintre toate.

„Mă sunat CRBL și mi-a spus că nu este posibil să am eu două momente (n.r. într-o emisiune)Să mă întorc acasă, căci altfel va face scandal. Așa că m-am întors plângând, dar asta nu avea să fie tot. La Fortza ZU, când mă pregăteam să intru pe scenă din nou, am dat nas în nas cu CRBL. Mi-a spus că nu voi urca pe scenă cu el, pentru că nu am fost la toate repetițiile. Mi-a spus că mi-a lăsat vocea pe piesă și în momentul în care va intra referenul o să apară o poză cu mine, deci nu mai era nevoie să urc. Am simțit că îmi pică cerul în cap, îmi venea să-l bat, să urc pe scenă și să-l arunc în mulțime. (…) Nu a spus nimic trei ani, apoi m-am trezit cu un mesaj de la el în care și-a cerut scuze pentru tot”, a povestit Adda, potrivit SpyNews.