Radu Vâlcan a călcat pe bec! Cum a recucerit-o pe Adela Popescu după o gafă de proporții

Radu Vâlcan și-a luat un răgaz de la filmările în Thailanda și a revenit în țară. Familia actorului trebuia să profite de câteva zile libere și să plece într-o vacanță de lux în Dubai. Visul acestora s-a împlinit, dar nu din prima încercare.

Radu Vâlcan a gafat

Vedetele au plecat în vacanță, dar nu au ajuns la destinație finală. Cei doi au gafat și au uitat să verifice actele copiilor. Adela Popescu a fost dezamăgită de aceasta scăpare și a răbufnit pe Instagram. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Ziua de Crăciun trebuia să fie altfel… Pe la ora asta ar fi trebuit să mâncam hummus pe plaja Jumeirah din Dubai. Dar noi mâncam salata de beouf si ne uitam la un film cu Di Caprio, pe canapea, în Pipera. De ce așa? Pentru că am ajuns la aeroport si pașaportul lui Andrei expira în trei luni. Și e musai să fie minim șase. Desigur, știe asta cred că și bebelușul nostru Adrian. Săracii copii nu înțeleg de ce coborâm din avionul către Roma și nu ne urcăm în cel pentru Dubai. Eu știu de ce, dar nu le spun. Trebuie să creadă ca noi, părinții lor, suntem responsabili și organizați. Dar când o să se întrebe Alexandru de ce nu studiază și el in străinătate, o să pot eu să îi spun ca banii pentru școala lui s-au dus pe bilete de avion nefolosite?!”, a scris Adela Popescu pe rețelele de socializare.

Adela Popescu, în culmea fericirii

Peste câteva zile, familia lui Radu Vâlcan a ajuns la destinație de vis. Adela Popescu e în culmea fericirii. Aceasta a postat câteva imagini și s-a lăudat că e foarte fericită și împlinită. Cei patru urmează să se răsfețe pe una dintre cele mai luxoase plaje din lume.

„Acum doi ani, de Revelion, am pus pe o foaie trei dorințe. Sa fie, stiti cum e. De Crăciun, când am deschis cutia cu globuri, am găsit-o.

Prima: încă un frățior sau o surioara pentru Alexandru si Andrei. A doua: o casa la mare. A treia: mai aștept. Frățiorul a venit, a treia nu s-a îndeplinit încă, si… si… si… chiar zilele trecute am plătit avansul pentru căsuța noastră de la mare. Mă rog, nu e o casa pe pământ, ci un apartament la care visez de ani. Sunt atât de fericita ca îmi bubuie inima! De Radu nu mai zic, ca desi el avea ceva îndoieli (despre care o sa va povestesc altădată) acum îmi spune numai cum abia așteaptă el sa fie gata blocul (la vara) – si sa plece cu băieții lui la Olimp ( noua ni se pare cea mai frumoasa zona a litoralului romanesc, așa ca acolo este apartamentul) sa își bea el cafeaua pe terasa in miros de pini si apa sărată- caci da, blocul e înconjurat de o pădure de pini, la doar 100 m de mare. Un viiiiiis!!! Eu ii zic sa nu îmi mai fure fanteziile, ca sigur ale lui au legătura cu infinity pool de la etajul 11 si rapănele cu usturoi de la cherhanaua de lângă. Nu uitați sa visați. Si să vă si notați undeva ce. Ca trece anul si uitați”. a mărturisit Adela Popescu pe rețelele de socializare.