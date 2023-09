Aflat în România, la Cluj, Oliver Stone a vorbit despre „idioții” din showbiz

a petrecut o mare parte din ultimul deceniu departe de luminile strălucitoare ale industriei cinematografice. „M-am descurcat bine. Am supraviețuit mereu”.

Oliver Stone crede că filmele s-au transformat mai degrabă în jocuri video

Este o constatare amară pentru un regizor cunoscut ca fiind foarte deschis, care în anii 1980 și 1990 a fost unul dintre cei mai importanți cineaști, cu o serie de succese comerciale, inclusiv „Platoon”, „Wall Street”, „Natural Born Killers” și „Born on the 4th of July”.

Cu toate acestea, niciunul dintre filmele sale din ultimii ani nu a avut același impact. Este discutabil dacă Stone nu mai este la curent cu situația, dar este totuși, după propria recunoaștere, derutat de spiritul culturii pop, arată Variety.

„Am văzut „John Wick 4″ în avion. Vorbim despre volum. Cred că filmul este dezgustător dincolo de orice imaginație. Dezgustător. Nu știu la ce se gândesc oamenii”, a spus el.

„Poate că mă uitam la ‘G.I. Joe’ când eram copil. Dar [Keanu Reeves] omoară, cât, trei, patru sute de oameni în nenorocitul de film. Și, ca veteran de război, trebuie să vă spun că nu este credibil. Îmi dau seama că este un film, dar a devenit un joc video mai mult decât un film.”

Stone a continuat: „A pierdut contactul cu realitatea. Publicului poate că îi place jocul video. Dar pe mine mă plictisește”, a continuat el. „Câte mașini se pot ciocni? Câte cascadorii poți face? Care este diferența dintre ‘Fast and Furious’ și un alt film? Fie că este vorba de un supererou de la Marvel sau doar o ființă umană ca John Wick, nu contează. Nu este credibil”.

Dacă toate aceste critici sună ca niște struguri acri pentru regizorului în vârstă de 76 de ani, totuși, Stone spune că „nu se plânge”. „Am făcut 20 de filme de lungmetraj. Poate că voi face 21 înainte de a muri. Asta ar fi frumos”, a spus el. „Am ceva în minte, dar nu am de gând să vă spun ce”.

În ultimii ani, regizorul a găsit totuși o platformă pentru opiniile sale politice adesea polarizante, cu documentare precum „JFK Revisited: Through the Looking Glass”, „The Putin Interviews” și „Snowden”.

Stone s-a dezvoltat într-o perioadă în care cinematografia americană independentă era în ascensiune, cu mult înainte de ascensiunea blockbusterelor de 200 de milioane de dolari, alimentate cu CGI, cu benzi desenate, cu costuri de publicitate care rivalizează cu PIB-ul unei mici națiuni insulare.

„Când fac filme acum, vor să se gândească la cum îl comercializăm, cine se va uita la el? Bineînțeles, acesta este un considerent. Dar devine singurul considerent”, a spus el.

Stone se află în România pentru un premiu pentru întreaga carieră din partea Festivalului de Film Transilvania, care a programat, de asemenea, o mică retrospectivă în onoarea regizorului de trei ori laureat al premiului Oscar, inclusiv cel mai recent film al său, documentarul pro-energie nucleară „Nuclear Now”, pe care Owen Gleiberman de la Variety l-a descris ca fiind un documentar „extrem de convingător, de neratat” după premiera sa la Festivalul de Film de la Veneția de anul trecut.