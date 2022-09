Oliver Stone despre energia nucleară și război: „Indiferent ce credeți despre acest război, este un regres, nu doar pentru Europa, ci și pentru lume”

Prezentându-și cel mai recent documentar, „Nuclear”, la Festivalul de Film de la Veneția, regizorul Oliver Stone a reflectat asupra crizei climatice pe un ton prea rar întâlnit – optimismul, notează .

Stone spune că filmele, știrile și cărțile despre schimbările climatice sunt toate negative și deprimante

„[Trebuie] să ne îndepărtăm de mentalitatea fricii”, a declarat Stone de la o conferință de presă, chiar înainte de premiera mondială a filmului său. „Ca toată lumea, am văzut „Un adevăr incomod” în 2006, a fost înfricoșător. Am continuat să citesc știrile, iar situația este din ce în ce mai rea.”

„Filmele, știrile, cărțile [despre schimbările climatice] sunt toate negative”, a continuat el. „Și găsesc că toate chestiile astea apocaliptice sunt deprimante”.

Cineastul a căutat să abordeze această problemă concentrându-se pe acțiune și oferind soluții scalabile și eficiente. Le-a găsit în energia nucleară și într-o carte din 2019, „Un viitor luminos: How Some Countries Have Solved Climate Change and the Rest Can Follow”, scrisă de profesorul Joshua S. Goldstein de la American University.

Întrebat ce l-a atras la acest text, Stone a fost fără echivoc. „Această carte este plină de speranță”, a explicat regizorul. „Este pozitivă și îți spune că putem face ceva în această privință; că nu suntem victime”.

Stone vrea să clarifice diferența majoră dintre centralele și bombele nucleare

Stone și Goldstein au scris împreună filmul, care încearcă să despartă energia nucleară de bombele nucleare, clarificând falsele presupuneri despre această metodă și, în același timp, luând în vizor proprietăți mediatice precum serialul HBO „Cernobîl”. După cum vede Goldstein, acest tip de „propagandă a fricii” ne-a rătăcit.

„Dacă am fi rămas pe calea anilor 1970 [când producția nucleară era în creștere], am fi avut acum o economie fără emisii de carbon”, a spus Goldstein. „Nu am avea acum această criză climatică”.

„Desalinizarea apei, fabricarea combustibililor pentru aviație și sechestrarea carbonului din atmosferă necesită cantități enorme de energie și căldură. Energia nucleară poate face toate aceste lucruri, așa că există potențialul de a transforma economia în general și de a înlocui cu adevărat combustibilii fosili.”

Stone îndeamnă la colaborare globală și spune că sfârșitul Războiului Rece a fost un moment frumos

La conferința de presă și în filmul pe care l-au scris împreună, Stone și Goldstein au sărbătorit inițiativele energetice din Franța, Suedia și Canada – și au îndemnat la o mai mare cooperare cu Rusia.

Stone chiar a reiterat acest ultim punct vineri. „Trebuie să îndemnăm [Rusia]”, a spus el.

„Ei vor să fie parteneri, și au vrut întotdeauna. Indiferent ce credeți despre acest război, este un regres, nu doar pentru Europa, ci și pentru lume. Cel mai bun lucru care s-ar putea întâmpla este cooperarea”.

Și astfel, directorul a făcut apel la apropiere, privind înapoi la momentele de mai mare unitate internațională. „Sfârșitul Războiului Rece a fost un moment frumos”, a spus Stone. „Iar cooperarea în spațiu între Rusia și Statele Unite a fost strălucită.

A funcționat timp de patruzeci de ani. Așa că nu-mi vorbiți despre ura dintre aceste țări, pentru că asta vine și pleacă, și va dispărea. Dacă am fi inteligenți, ne-am combina eforturile”.

Stone a recunoscut că „Nuclear” are un stil mai curat, mai direct decât unele dintre proiectele sale mai buclucașe, dar asta a fost în slujba subiectului.

„A fost foarte important să fie clară această poveste”, a spus el. „Este un subiect foarte complicat și a fost nevoie de mult timp pentru a-l clarifica. Mă interesează comunicarea și simplificarea cât mai mult posibil. Dar într-o zi s-ar putea să mă întorc să fac ceva nebunesc!”