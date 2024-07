Aida Parascan, câștigătoarea MasterChef, e o luptătoare. A rămas văduvă la 19 ani și a pierdut un copil acum 3 ani, dar a rămas puternică: „Dacă am căzut de 5 ori, m-am ridicat de 6”

Aida Parascan, câștigătoarea sezonului 2 al emisiunii MasterChef, e o luptătoare. A rămas văduvă la vârsta de 19 ani, chiar când era însărcinată, și a pierdut o sarcină acum 3 ani. Dar niciuna dintre loviturile vieții nu au pus-o la pământ: „dacă am căzut de 5 ori, m-am ridicat de 6”.

Aida Parascan, despre pierderea sarcinii

„Cred că cel mai greu moment a fost acum trei ani, când am pierdut sarcina. Am stat față în față cu moartea și am pierdut o ființă pe care o așteptam. Am înțeles, însă, sensul și am reușit să merg mai departe”, a spus Aida Parascan, pentru

Ea a mai afirmat că s-a simțit foarte bine în Italia, chiar dacă a muncit mult acolo, iar „greul a început după ce m-am întors în România”.

„Am revenit în țară pentru că pământul m-a chemat, a fost karma. M-am despărțit de tatăl copiilor mei și România mi-a oferit multe colaborări profesionale. El nu a fost de acord cu alegerea mea și faptul că am considerat că o femeie trebuie să fie utilă în societate, nu doar să crească copii și să stea la cratiță”, a mai povestit ea.

Aida Parascan, despre moartea primului soț

Întrebată cum a reușit să treacă peste moartea primului soț, aceasta a răspuns: „M-am gândit foarte mult că trebuie să mă înțeleg eu pe mine și am reușit. Secretul este să trăiești fiecare zi, fără să te gândești la trecut sau la viitor. Să iei ziua de la răsăritul soarelui până seara. Faptul că eram gravidă m-a ajutat foarte mult. Aveam responsabilitatea unei vieți și acel copil avea nevoie de mine sută la sută. Am fost, de mică, o fire luptătoare. Dacă am căzut de 5 ori m-am ridicat de 6. În cazul ăsta a fost la fel. Când o altă viață depinde de tine nu poți să stai și să plângi”.

Acum, Aida Parascan se ocupă și , și : „În momentul de față mă ocup de oameni, îi ajut să crească. Să se îmbunătățească și să-și descopere potențialul atât în bucătărie, cât și în afara ei. Mă ocup și de terapie, și de bucătărie (râde, n. red.). Ca să crești oameni profesioniști trebuie să te ocupi de ei și la nivel mental, dar și spiritual”.