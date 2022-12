Alexandra Ungureanu, chinuită de o boală: „Am nevoie de o recuperare. După o vârstă te dor toate!”

Alexandra Ungureanu este una dintre cele mai talentate interprete din showbizul autohton. Artista a reușit să-și construiască o carieră de succes și se bucură de aprecierea publicului. „Vreau să te uit”, „Un om ca tine”, „Noapte iluminată” sunt doar câteva piese din repertoriul tinerei.

Alexandra Ungureanu, cu nervii la pământ

Acum doi ani, Alexandra Ungureanu a devenit câștigătoarea show-ului „Bravo, ai stil”. Tânăra a reușit să-și schimbe stilul vestimentar și i-a impresionat pe jurații concursului cu eleganță și creativitate.

Artista a dezvăluit, recent, că suferă de scolioză, dar și de cifoză și va trebui să înceapă tratamentul, de curând. Alexandra a recunoscut că petrecea foarte mult timp la birou când era copil, dedicând ore în șir studiului. Astfel, postura incorectă și orele petrecute pe scaun i-au adus dureri lombare și probleme cu spatele.

„Am dureri lombare provocate de o postură incorectă în bancă ani de zile, pe vremea când eram la școală. Când eram mică eram foarte conștiincioasă la învățat și am petrecut ore multe la birou. Am de atunci probleme cu spatele. Am și o cifoză și o scolioză. Plus durerile lombare ulterioare, provocate de stres, dar și de antrenamentele sportive.

Am nevoie acum de o recuperare. După o vârstă te dor toate! Din ianuarie, vreau să am mai multă grijă de mine, să încerc tot felul de terapii ca să-mi îmbunătățesc calitatea vieții. Mă interesează terapiile corporale pentru celulită, țesut adipos. Trebuie să avem și o dietă sănătoasă, altfel nu se poate”, a declarat Alexandra Ungureanu pentru

Artista se confruntă cu kilogramele în plus

Dincolo de problemele cauzate de durerile de spate, Alexandra Ungureanu a precizat că se confruntă și cu kilogramele în plus.

„Acum, am probleme mari cu silueta. În ultimii doi ani, am pus pe mine. Am pus vreo 7 kilograme. Am pus întâi câte două, am zis că nu contează, ce mare lucru! Apoi am mai pus două și încă două, până ce treaba a devenit serioasă. Am zile când, din cauza oboselii, mi-e poftă de dulce.

Și uite că după o vârstă nu prea mai e ca înainte, când le dădeai jos imediat. Acum, se simt kilogramele. Se simte orice bucățică de ciocolată. E jale, ce să mai!”, a adăugat Alexandra Ungureanu pentru sursa menționată anterior.