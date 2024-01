Alexia Eram, la spital din cauza sucului de morcov. ”S-a făcut portocalie și pe mâini, și pe picioare”

Alexia și Aris Eram au devenit nu numai cunoscuți, ci și îndrăgiți de telespectatorii români care au urmărit participarea lor la emisiunea ”America Express”, fiind apreciați pentru bunul simț și firescul cu care au tratat situațiile speciale în care au fost puși de concurs.

Andreea Esca și fiica sa, „Cu Inima la Vedere”, realizată de Amalia Enache, unde au povestit multe întâmplări inedite din viața lor.

Alexia, la spital din cauza sucului de morcov

Printre poveștile pe care le-a depănat în emisiune, Andreea Esca a povestit și unul, extrem de simpatic, în care a ajuns cu pe care îl considera extrem de sănătos.

„Eu am mult mai multe amintiri cu bunica, decât cu voi. Până la 3 ani tot timpul făceam dansul acela cu Mamina la ea acasă, ne punea muzică. Și îmi amintesc că am băut prea mult suc de morcovi și m-am făcut portocalie la față”, și-a amintit Alexia Eram.

„Din perioada în care erau mai mici, chiar așa e. S-a făcut portocalie și pe mâini, și pe picioare. Ne-am dus la doctor, pentru că am crezut că a pățit cine știe ce. Era suc de morcov și îi dădeam, îi dădeam, pentru că mi s-a părut sănătos, până s-a făcut toată galbenă.

M-a întrebat dacă îi dau morcov și am zis că „Da, tot timpul” și aia era problema, că îi dădeam prea mult”, , în cadrul emisiunii ”Cu Inima la Veder”e.

Alexia Eram: ”Ca și acum, când eram mică eram foarte, foarte, foarte lipicioasă”

Deși în multe din cazuri frații mai mari îi primesc în familie pe cei mai mici, dacă nu chiar cu gelozie din cauza faptului că sunt nevoiți să împartă afecțiunea familiei, Alexia Eram spune că l-a iubit pe Aris din prima clipă de viață.

„Nu îmi amintesc cum a fost când s-a născut fratele meu, pentru că aveam trei ani și eram prea mică, dar din ce mi s-a spus, am fost foarte fericită. Am și prima poză, cred că invitația de la botezul lui Aris este cu mine când îl țineam în brațe.

Deci, eu când eram mică, eram fix ca acum, adică sunt foarte, foarte, foarte lipicioasă și efectiv în toate pozele cu Aris eram lipită de el.

Am fost foarte fericită, dar eu de la 8 luni până la 3 ani am locuit alături de bunica mea, nu am locuit acasă. După ce s-a născut Aris, bunica s-a mutat la noi acasă și am stat toți.

Bunica stătea mai mult la noi, pentru că părinții aveau treabă toată ziua. Ea avea grijă de noi, ne ducea la activități, ne făcea mâncare. Eu l-am chinuit pe fratele meu, dar asta era relația”, spunea Alexia Eram, în cadrul unui alt podcast, realizat de Giulia Anghelescu.

Aris Eram: ”Nu cred că există frați care sunt super zen și nu se ceartă niciodată”

Firesc, între cei doi frați au apărut adesea și divergențe, ciondăneli, specifice relației de tip frate-soră, dar și aceste frecușuri au avut un rol important în consolidarea relației.

„Ne băteam când eram mici, dar cred că majoritatea relațiilor de frați este așa, dar când cineva din exterior se atacă la fratele sau sora ta, ești acolo să îl aperi.

Nu cred că există frați care sunt super zen și nu se ceartă niciodată. Relația devine mult mai frumoasă atunci când crești și îți dai seama că este singura persoană pe care te poți baza și cu ea poți să stai mult mai mult decât cu ceilalți”, a spus Aris Eram.