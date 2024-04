Alexia Eram și Mario Fresh, vacanță romantică în Bali

După supliciul despărțirii pe care au îndurat-o timp de două luni, cât au durat filmările la și Mario Fresh au plecat împreună în vacanță în Bali, una dintre destinațiile preferate ale tinerei vedete.

Alexia Eram și Mario Fresh, vacanță în Bali

Cei doi îndrăgostiți se bucură de peisajele și atmosfera romantică pe care le oferă superba insulă din Oceanul Indian și au împărtășit urmăritorilor conturilor lor de pe rețelele de socializare imagini din vacanța lor.

Alexia și Mario au ales o cazare superbă pentru escapada lor din Bali. Dorind să aibă intimitate totală, nu au făcut economii și au închiriat doar pentru ei o vila spațioasă, cu un living generos, două dormitoare și o bucătărie imensă.

Mario Fresh: ”Nu există block, unfollow, șterg pozele cu tine. Nu!”

Invitat la podcastul lui Damian Drăghici, despre relația sa cu Alexia Eram.

„Am avut și rupturi, nu le-am arătat oamenilor. Am stat să calculăm singuri situația, să vedem ce avem de făcut. Stăm separat, dar împreună în același timp. Adică avem fiecare casa lui, dar dormim ori la mine, ori la ea.

De exemplu, vara trecută, am stat separați vreo două luni, aproape nu ne-am vorbit. S-a ajuns la o saturație, am zis: ne deranjăm prea mult. Și după aia, hop, am revenit.

Nu există, eu nu înțeleg oamenii care o duc mult mai departe de realitate. Nu există block, unfollow, șterg pozele cu tine. Nu! Faci parte din viața mea sau ai făcut parte din viața mea. Nu există treaba asta”, a declarat Mario Fresh în podcast-ul lui Damian Drăghici.