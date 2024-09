Alin Oprea a dezvăluit că a fost părăsit de tată încă dinainte de a se naște: „Mai avea o familie”. L-a căutat când avea 33 de ani. Cum a reacționat acesta

Alin Oprea a dezvăluit că a fost părăsit de tată încă dinainte de a se naște. Când avea 33 de ani, artistul a luat legătura cu acesta: „după ce l-am cunoscut pe tata, mi-am cunoscut familia de-a doua”. Oprea a mai spus că de la tatăl său a moștenit talentul muzical.

Alin Oprea, dezvăluiri despre tatăl său

„Povestea mea de viață începe puțin înainte să mă nasc, pentru că eu provin, practic, din familia Rațiu, sunt un descendent al familiei Rațiu. Mă cheamă Oprea, după numele mamei, care a fost preluat după numele tatălui fratelui meu. O familie care înainte de perioada interbelică a avut lucruri importante de spus în istorie României. (…)

Sigur că nu mă puteam naște fără un tată, însă tată meu, după ce mama i-a dat toată încrederea, a crezut că va avea un soț, după ce soțul dinainte, tatăl fratelui meu, a murit la 22 de ani, când mama avea 20, crezând că-și va reface viața… Nu și-a refăcut-o! De fapt, a descoperit că tata mai avea o familie, mai avea copii. A aflat prea târziu, a hotărât ca eu să rămân alinarea vieții ei și o amintire frumoasă din a doua iubire, iar tatăl meu nu a venit nici măcar la nașterea mea, să mă vadă sau să semneze în locul acelei liniuțe din buletin pe care am avut-o toată viața și m-a durut mare parte a vieții liniuța asta”, a spus Alin Oprea în podcastul „Altceva”, potrivit

Alin Oprea și-a căutat tatăl când avea 33 de ani

Artistul a povestit apoi cum a descoperit cine e tatăl său și cum a luat legătura cu acesta.

„Tatăl meu a apărut în viața mea, pentru că la vârsta de 33 de ani, când aveam eu 33 de ani, într-o seară de Crăciun, amintindu-mi că la 33 de ani Iisus a fost crucificat și mi-a amintit de pildele lui Iisus, am pus mâna pe telefon și am sunat la un număr pe care mi l-a dat un prieten care lucra în Poliția din Turda. A identificat o persoană care semnăna foarte mult cu mine, părea că are vârsta corespunzătoare și părea că ar fi tata. A cercetat omul puțin în istoricul și secretele pe care le dețineau ei la Poliție, la Securitate sau cum era și mi-a dat un număr de telefon fix. Și, în noaptea de Crăciun, atunci când am împlinit eu 33 de ani, am sunat, a răspuns un domn, prima dată am crezut că-i vocea mea din partea cealaltă… Alo, alo… I-am spus: «tată, sunt Alin și te-am sunat să-și spun că sunt fericit!» Asta la vârsta de 33 de ani, după ce eu nu am fost nici căutat, nici n-am știut cine-i tatăl meu. N-a reacționat nicicum, s-a auzit ca un ton de telefon închis sau desființat, am sunat încă o dată, de câteva ori, suna ocupat, era telefonul scos din furcă sau ceva de genul ăsta… Am tot sunat așa de-a lungul serii, până pe la două noaptea, când a răspuns. Și mi-a spus: «iartă-mă, am leșinat când am răspuns, abia acum mi-am revenit și mă bucur că m-ai sunat din nou. Da, eu sunt tatăl tău».

Am avut o discuție cu el până pe la șapte dimineața, când a răsărit soarele. Înainte de Revelion, m-am dus la Turda, l-am luat și l-am adus la București, să-mi viziteze familia, copiii și să-și vadă, mă rog, și familia de care n-a știut nimic. Sigur, am ascultat și povestea lui, nu m-a interesat să judec, să condamn sau să pedepsesc pe nimeni, m-am bucurat că mi-am găsit tatăl în viață și că am avut bucuria de a reface o relație karmică, să spun așa, care nu ar fi trebuit să rămână destrămată”, a mai povestit Alin Oprea, potrivit Libertatea.

Cântărețul a mai susținut că și mama sa „a pus niște frâne în intențiile lui de a încerca să mă caute, fiind foarte traumatizată la momentul în care a aflat că are o familie și trei copii”, dar nu-l judecă nici pe unul, nici pe celălalt.