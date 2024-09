Andra Marinescu, arhitecta de la „Visuri la cheie”, terorizată de fostul iubit: „A recurs la amenințări și fapte urâte. Am văzut ce persoană răzbunătoare este și îmi e teamă”

Andra Marinescu, arhitecta de la „Visuri la cheie” (PRO TV), a povestit că a rămas cu traume după ce a fost terorizată de fostul iubit.

Marinescu: Fostul meu iubit a recurs la multe amenințări și fapte urâte

Arhitecta a decis să pună capăt relației la finele lui 2023. Se săturase să fie mințită și el să nu-și recunoască minciunile nici măcar atunci când erau evidente. Numai că bărbatul a trecut la jigniri și amenințări, așa că ea a trebuit să ceară de la Poliție față de el.

„Aparent, nu îți ajunge nici măcar o viață de om să poți cunoaște cu adevărat pe cineva… Când am decis să ne despărțim, mi-am dorit și am sperat să fie amiabil, să ne vedem fiecare de viața lui. Din păcate, lucrurile nu au fost deloc așa. A fost nevoie să apelez la un avocat și să încerc să îmi iau toate măsurile de protecție necesare, având în vedere că fostul meu iubit a recurs la multe amenințări și fapte urâte… totul în încercarea de a-mi distruge cariera și tot ceea ce era important pentru mine. Nici acum nu pot înțelege ce satisfacție poți avea să târăști în mocirlă omul care te-a iubit. Citisem odată că nu e bine să ai încredere în nimeni, în întuneric și umbra te părăsește… Am crezut că e doar un clișeu, aparent este un motto al vieții, pe care l-am trăit din plin pe pielea mea. Îmi doresc liniște pentru acest moment al vieții mele, este cel mai important lucru”, a povestit Andra Marinescu, pentru

Ea a mai susținut că n-a scăpat de amenințările lui până n-au intervenit autoritățile statului: „Aparent, nu l-am cunoscut nici 20%. Când eram împreună, îmi promitea că, indiferent unde ne duce viața, în el voi avea mereu un sprijin… Să vezi că omul pe care l-ai iubit recurge la cele mai urâte și înjositoare mesaje de amenințare, te șochează și te panichează, în același timp. Amenințările au fost din plin și au continuat până în momentul în care s-a intervenit legal. Și acum mai simt repercusiunile tuturor încercărilor lui de discreditare, și acum încă mă gândesc cu teamă la ce idei îi pot trece prin minte, doar ca să îmi facă rău… Sper doar ca, de dragul anilor petrecuți împreună, să revină la gânduri pozitive…”.

Marinescu: Teama și stările psihice negative nu se vindecă așa ușor

Andra Marinescu a mai spus că în continuare îi e teamă de o eventuală răzbunare din partea fostului iubit: „Teama va exista mult timp de acum încolo! Oricât de puternică aș fi, nu pot reuși să mă vindec așa repede. Mi-e teamă ca, atunci când mă aștept mai puțin, să nu mai găsească el vreo idee/ portiță de a-mi face rău. E adevărat, există cale legală pentru orice acțiune negativă, însă stresul, teama ș nu se vindecă așa ușor. Am văzut ce persoană răzbunătoare este și îmi este teamă tare ca această ranchiună să nu persiste și peste ani, să încerce alte căi de răzbunare… Din cauza lui, îmi e foarte greu să mai pot avea încredere în cineva”.