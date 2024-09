Andreea Bălan, noi detalii despre relația cu Victor Cornea: „Abia acum, cu Victor, există un echilibru real

și Victor Cornea sunt unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc. Deși sunt împreună de un an, relația celor doi pare să avanseze, iar artista a vorbit despre încrederea pe care partenerul ei i-o transmite.

Cei doi locuiesc împreună

Viața Andreei Bălan s-a schimbat de când este împreună cu Victor Cornea, cei doi fiind mutați împreună alături de mama și fiicele artistei. Încă de la începutul relației, Victor Cornea a fost sincer cu iubita sa în privința multor aspecte, ceea ce i-a oferit Andreei Bălan încredere față de partenerul ei, potrivit

„Victor îmi oferă toată încrederea și toată transparența. Nu îmi e frică (n.red. de diferența de vârstă) pentru că noi suntem amândoi treziți spiritual și noi ne iubim dincolo de corpuri. Eu cred că sunt cu el din alte timpuri. Când ne-am întâlnit, la prima întâlnire, aveam impresia că îl cunosc din altă viață.”, a declarat Andreea Bălan în podcast-ul moderat de Bursucu’.

Ce a declarat vedeta despre fostele relații

De-a lungul anilor, A a avut mai multe relații. A avut o relație de lungă durată cu Keo, după care s-a iubit cu actorul George Burcea, pe care l-a făcut tatăl celor două fetițe, Ella și Maya. După căsătorie, la scurt timp, cei doi au decis să divorțeze și să meargă pe drumuri separate.

„Abia acum, cu Victor, există un echilibru real, corect și just în care el se simte bărbat și eu mă simt femeie. Eu când merg cu el nu plătesc nimic, nicăieri, niciodată. Nu prea am avut bărbați bogați, abia acum. Victor este singurul bărbat bogat cu care eu am fost.”, a mai spus celebra cântăreață.