Andreea Esca a dezvăluit trucurile la care apelează pentru a se menține în formă: „Am fost întotdeauna foarte riguroasă”

La 49 de ani, Andreea Esca are o formă fizică de invidiat și a dezvăluit la ce Deși nu este adepta intervențiilor estetice, cunoscuta prezentatoare a mărturisit că are anumite tabieturi pe care le respectă cu rigurizitate de ani de zile.

Repulsia față de intervențiile estetice ar fi apărut după ce a apelat la injecțiile cu botox, care, în ciuda prețului ridicat, nu ar fi avut rezultatele dorite de aceasta, potrivit

Ce tabieturi are Andreea Esca când vine vorba de frumusețe

Pentru că este mereu cu zâmbetul pe buze, prezentatoarea a fost avertizată că i-ar putea apărea prematur riduri în jurul ochilor, motiv pentru care, de la 20 de ani, folosește o cremă concepută pentru a preveni acest lucru.

Totodată, Andreea Esca este riguroasă și în ceea ce privește demachierea și hidratarea tenului, astfel încât acesta să-și păstreze aspectul luminos și elastic.

„Am fost întotdeauna foarte riguroasă cu demachierea și, oricât aș fi de obosită, mă demachiez în fiecare seară și folosesc o cremă de hidratare. Am folosit o cremă de contur de ochi de la 20 de ani, când cineva mi-a spus că râd atât de mult încât cu siguranță o să fac riduri în jurul ochilor. Nu știu de ce, am ținut minte lucrul acesta și am folosit mereu o cremă de contur de ochi. Nu îmi lipsește niciodată mascara, am ruj sau gloss de obicei. Nu am mari tabieturi”, a mărturisit Andreea Esca, potrivit Click.ro.

Andreea Esca, criticată din punct de vedere vestimentar

Iulia Albu a comentat în cea mai recentă rubrică a emisiunii „Poliția modei”, una dintre aparițiile Andreei Esca, spunând despre prezentatoarea de știri că nu a reușit să ia

În momentul în care a vorbit despre stilul vestimentar al Andreei Esca, Iulia Albu a explicat că aceasta ar purta „mereu același lucru”.„Acei colțunași pe care îi are pe pantofi și cu acel tricou roz pe care scrie „Te iubesc” cred că sunt de natură să dea o stare proastă oricui. (..) E clasică în sensul în care poartă tot timpul același lucru.”, a spus Iulia Albu, la Antena Stars.

Iulia Albu nu a aprobat ținuta nici în general, glumind că outfit-ul ar fi atât de rău încât „ar putea să dea o stare proastă oricui”.