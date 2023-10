Andreea Perju și-a deschis sufletul și a vorbit despre copilărie. Ce greutăți a avut de înfruntat actrița: „Am plecat de la sub zero”

De-a lungul timpului, Andreea Perju s-a făcut remarcată în mai multe domenii, cum ar fi teatrul și televiziunea, astfel este una dintre cele mai îndrăgite vedete de la noi din țară. Nu mulți știu însă că aceasta a avut o copilărie plină de greutăți și neajunsuri.

Andreea Perju, copilărie plină de greutăți

După 13 ani de relație, Andreea Perju a divorțat de Cristi Donciu. Cu toate că au încercat să își rezolve probleme în cuplu, în cele din urmă în urmă cu un an.

Actrița este prezentă în mediul online și împărtășește numeroase momente din viața ei cu fanii, iar pe lângă dedicarea pe care o are în carieră, ea este și o mămică devotată celor două fetițe ale sale, Mara și Ada.

De curând, în cadrul unui podcast, vedeta a vorbit despre greutățile financiare pe care le-a întâmpinat în copilărie, dar și cât de mult și-a dorit să ajungă unde este astăzi.

„Eu am plecat de la sub zero, chiar am plecat de la sub zero, uneori gândindu-mă în spate, am făcut imposibilul – posibil. Eu în clasa a VIII-a mi-am dorit să cânt, mai exact când a apărut trupa L.A. pe piață, eu atunci, în acea perioadă, am fost cea mai mare fană L.A. a țării, iar ălă a fost momentul în care eu am zis că îmi doresc să cânt. Pe atunci eram cea mai săracă din clasă și nu am vreo problemă cu chestia asta, dar efectiv aveam zile în care mâncam cu tata doar cartofi prăjiți dimineața, la prânz și seara.

A fost singura mâncare pe care o aveam și îndoiam uleiul cu apă, pentru că nu aveam atâta ulei și atunci încercam să ne ajungă, deci asta este adevărul. Deci, de asta îți zic, că mulți oameni, în acea perioadă, nu credeau în visul meu pentru că era greu de acolo, de unde eram, să spui că vreau să cânt”, a spus Andreea Perju, în cadrul podcast-ului „Tâlcuri Cotidiene”, notează .