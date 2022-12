Andreea Perju s-a despărțit de tatăl fetițelor sale după 13 ani de mariaj: „Am făcut tot ce se putea, dar ...”

Andreea Perju este una dintre actrițele îndrăgite de la noi din țară. De curând, aceasta a dezvăluit că a luat de 13 ani.

Actrița a povestit, în cadrul emisiunii La Măruță, că relația lor nu a mai funcționat, în ciuda eforturilor făcute.

Andreea Perju și soțul ei s-au despărțit, după 13 ani de mariaj

Andreea Perju este prezentă în mediul online și împărtășește numeroase momente din viața ei cu fanii. Pe lângă dedicarea pe care o are în carieră, ea este și o mămică devotată celor două fetițe ale sale, însă creșterea acestora și stresul acumulat la muncă .

Actrița și soțul său au mai avut probleme în urmă cu ceva timp, însă au reușit să le rezolve și să meargă mai departe, dar se pare că acum, căsnicia lor a luat sfârșit, după 13 ani. Potrivit acesteia, lucrurile nu au mai mers între ei, deși au încercat să își rezolve neînțelegerile.

„Am făcut tot ce se putea dar nu a mai mers”, a declarat Andreea Perju la Pro TV, potrivit .

Andreea Perju s-a mutat în casă nouă

Andreea Perju și Cristi Donciu s-au căsătorit în anul 2009. Cei doi superbe, care s-au mutat, recent, împreună cu mama lor în casă nouă.

„M-am mutat singură în casa cea nouă. Doar eu cu fetițele”, a mai spus actrița.

„Viața mea, ca oricare altă viață e un cumul de întâmplări, trăiri, sentimente și dorințe. Pe unele le împărtășesc cu voi, pe altele le țin pentru mine și cei apropiați dar să revenim la dorințe. Mereu am visat să am o casă. O casă a mea unde să mă simt acasă și, probabil, le-am transmis și fetițelor acest vis că dorințele lor au început să se îndrepte spre asta. N-o să mint, de ani de zile tot strâng, și strâng și iar strâng”, a mai declarat aceasta în emisiunea „La Măruță”, de la Pro TV.