Antonia, despre cum a obținut rolul din „Haita în acțiune” și despre reacția lui Alex Velea: „Și copiii iau lecții de actorie. Am învățat de la un cascador profesionist să...”

Antonia a povestit, într-un interviu acordat recent, cum a ajuns să joace în filmul „Haita în acțiune”.

Mai mult decât atât, cântăreața a dezvăluit și ce reacție a avut iubitul ei, Alex Velea, cu privire la apariția ei în peliculă. Filmul apare în cinematografe din data de 21 martie, iar fanii o vor vedea pe artistă într-o ipostază cu totul inedită.

Antonia, despre rolul din „Haita în acțiune”

Întrebată, în cadrul unui interviu acordat pentru , Antonia a menționat cum se simte în calitate de actriță „M-am bucurat foarte mult când mi s-a propus acest rol, pentru că am încredere în Matei și în echipa lui de la Vidra Productions, am știut că va fi un proiect din care îmi va face plăcere să fiu parte. Eu am mai jucat într-un film, dar un rol extrem de mic, așa că, da, acum mi-am îndeplinit un vis, acela de a juca într-un film, un rol mai amplu, care să mă și provoace”.

„Matei mi-a povestit despre filmul „Haita de acțiune și despre rolul pe care îl vede pentru mine, am dat o probă și astfel am ajuns să fac parte din echipa de actori. Cel mai important pentru mine a fost să depășesc gândurile conform cărora voi avea probleme în a reține replicile, să nu mă bâlbâi, să nu greșesc, să nu îi încurc și pe alții sau să fim nevoiți să tragem prea multe duble. Dar am discutat cu Matei, cu echipa și mi-au spus că vor fi alături de mine și va fi bine. Și așa a fost”, a mai completat Antonia.

Despre provocările rolului pe care îl interpretează, Antonia a spus că: „Mi-a plăcut mult să fiu Oli, să joc rol de polițistă în „Haita de acțiune, e un personaj complex, intens, cameleonic, gata de acțiune, curajoasă și puternică într-o lume a bărbaților. Abia aștept să o descoperiți, din 21 martie, în cinematografele din toată țara”.

În ceea ce privește relația dintre ea și Matei Dima, Antonia a povestit că a ajutat-o foarte mult faptul că au mai lucrat împreună înainte. „Da, clar, m-a ajutat mult să fiu pe set cu Matei, să mă simt mai în largul meu. Avem o prietenie veche deja, mă ajută și , la fel s-a întâmplat și în cazul altor proiecte. E un prieten bun, un profesionist, un om pe care mă pot baza și de la care simt că am avut multe de învățat și în cadrul acestui proiect”.