Ariana Grande a lansat o piesă împreună cu bunica sa, în vârstă de 98 de ani. Nonna face istorie ca cea mai bătrână artistă prezentată în Billboard Hot 100 (FOTO și VIDEO)

Iubita „Nonna” a Arianei Grande, bunica în vârstă de 98 de ani, Marjorie Grande, a făcut istorie ca cea mai bătrână artistă prezentată vreodată în Billboard Hot 100.

Ariana Grande a lansat o piesă împreună cu bunica sa

Cântăreața în vârstă de 30 de ani și-a lansat cel de-al șaptelea album de studio Eternal Sunshine în martie, cu piesa finală, Ordinary Things, înregistrată alături de „Nonna”, scrie .

Marjorie este auzită în prezentarea piesei amintindu-și despre regretatul ei soț Frank, care a murit în 2014, la vârsta de 90 de ani.

a postat o fotografie alb-negru pe Instagram, unde apare bunica ei care ține în mână un trofeu care semnifică performanța ei record.

„Să sărbătorim singura, cea mai frumoasă Nonna care a făcut istorie pentru că a fost cea mai în vârstă persoană care a apărut vreodată pe Billboard Hot100. Vă iubim și vă mulțumim”, a spus Ariana.

View this post on Instagram

Contribuția lui Nonna în piesa Arianei

The Ordinary Things este ultima de pe albumul ei de 13 cântece, Nonna încheind întregul album cu gândurile ei despre răposatul bunic al Arianei.

„Și când venea acasă, și îl vedeam / Când coboară prima dată din acel tren / Parcă a sosit Dumnezeu atotputernicul / Era ca și când vedeam lumina zilei”, a spus Nonna în cântec.



Ordinary Things a debutat pe locul 55 în topul Billboard Hot 100 de single-uri, solidificându-și locul în istorie, datând din 4 august 1958, când au început topurile.

Marjorie a doborât recordul deținut anterior de Fred Stobaugh, care avea 96 de ani când „Oh Sweet Lorraine” a ajuns la Hot 100 timp de o săptămână în septembrie 2013.

Deși este prima dată când Nonna a făcut istorie în Billboard pe albumul nepoatei sale, nu este prima dată când apare în lucrarea Ariana.

Ea a apărut și în Daydreamin’ din filmul Yours Truly din 2013 și Bloodline din Thank U, Next din 2019.

„Era foarte încântată să apară pe album și a fost foarte emoționată de acesta”, a spus Ariana despre Marjorie în timpul unei apariții la The Zach Sang Show în martie.

„Și i-a plăcut că era acolo. Și a spus multe povești despre toate momentele diferite în care a fost pe albumele mele’, a adăugat Ariana.