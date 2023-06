Astrograma bebelușului lui Theo Rose, făcută de Carmen Harra: „Va aduce mult bine în această lume”

Carmen Harra i-a făcut astograma băiețelului lui Theo Rose. Artista, în vârstă de 25 de ani, miercuri, 14 iunie. Ea a adus pe lume un bebeluș perfect sănătos pe care îl va chema Sasha Ioan.

În trecut, clarvăzătoarea a făcut , iar acum a făcut atrograma copilului lor.

Carmen Harra, despre micuțul Sasha Ioan, copilul lui Theo Rose

Carmen Harra susține că băiatul lui Theo Rose va fi o persoană profundă și spirituală. Acesta va avea o conexiune foarte puternică din punct de vedere karmic cu tatăl său, Anghel Damian.

„Este foarte profund, foarte înțelept, introvertit, deosebit de spiritual, extrem de intuitiv, supertalentat, are calități enorme și este longeviv. Vine în această lume cu toate coordonatele unei vieți foarte bune și cu mult noroc. Cu alte cuvinte, le are pe toate. Și are o conexiune foarte puternică, din punct de vedere karmic, cu tatăl lui. Dar se va înțelege extraordinar si cu mama lui.

Va mosteni din talentele părinților si va avea șanse sa ajungă în politică. Va fi un talent în comunicare, în retorică, poate să devină și artist, dacă asta își dorește, dar clar va fi un om foarte cunoscut”, a spus Carmen Harra, pentru .