Bianca Drăguşanu: Școala vieții m-a ajutat pe mine să reușesc. Am prietene cu două-trei facultăți, care se plimbă cu metroul

Bianca Drăguşanu a vorbit deschis despre drumul ei spre succes, la podcastul lui Damian Drăghici. Vedeta a povestit că a abandonat studiile pe care le urma în Petroșani ca să vină la București, unde o aștepta un viitor mai luminos. Ea a povestit că nu regretă faptul că a abandonat facultatea, pentru că se compară cu prietenele ei care și-au finalizat studiile, însă e descurcă cu greu cu banii, în continuare.

”Am venit în București pentru a-mi urma visul. Nu am terminat facultatea, am făcut doi ani și jumătate la ASE, în Petroșani, după care am abandonat, după care am început alte cursuri la o școală de televiziune. Și acolo m-am pierdut pe drum. Și mi-am dat seama că adevărata școală, care m-a ajutat pe mine să reușesc, este școala vieții.

Eu am prietene și cunoștințe cu două-trei facultăți și sunt vânzătoare și se plimbă cu metroul. Eu nu am reușit să termin facultatea, dar am tot ce-mi trebuie. Nu pot să spun că am sau n-am regrete că n-am terminat facultatea.

Cred că mi-aș fi dorit foarte tare să devin medic, dacă aveam capacitatea și resursele financiare la momentul potrivit, cu siguranță terminam Facultatea de Medicină și aș fi fost unul dintre cei mai buni medici esteticieni”, a spus Bianca Drăgușanu, în cadrul podacast-ului.

Vedeta a recunoscut că a recurs la metode drastice pentru a ajunge la silueta pentru care este invidiată.

”Am trecut și prin diete, am trecut și prin faza când mâncam o cireașă sau o roșie pe zi, acum dacă nu mănânc nu pot să-mi duc sarcinile la bun sfârșit, nu pot să fac sală, nu pot să fac sport.

Nu am de unde să-mi iau energia dacă nu mănânc, mi se pare esențial să mănânci cât să trăiești, dar am perioade când plec în vacanțe unde mănânc că îmi place să mănânc”, i-a dezvăluit Bianca lui Damian Drăghici.

”E bine să fii echilibrat, nu pot să faci din mâncare un stil de viață. Eu mănânc de toate, am chestii pe care le prefer și pe care nu. La modul general evit cel mai mare drog de pe planetă: zahărul. Zahăr și sare găsim în orice, încerc să le evit. Trebuie să avem un echilibru în tot”, a adăugat Bianca.