Bianca Drăgușanu, supărată că fiica ei citește pe internet articole neadevărate despre ea: „Primește în weekend telefonul și vede chestii”

Bianca Drăgușanu a povestit cât de afectată a fost după ce a citit pe internet despre ea că nu a fost însărcinată. La vremea respectivă, presa mondenă a scris că vedeta nu ar fi fost gravidă și că fiica ei ar fi venit pe lume prin intermediul unei mame purtătoare. Sofia știe să citească și a dat peste articolele respective, care au pus-o pe gânduri. Și i-a cerut explicații mamei ei.

Bianca Drăgușanu, supărată că fiica ei citește în presă informații neadevărate despre ea

„A fost dubios, pentru că eu nu știu dacă a mai existat vreun personaj în România care să fie „acuzat’ că a avut o sarcină falsă, fiindcă eu intrasem vineri în spital cu burtă și am ieșit luni cu copil și fără burtă, cu un corset de XS pe mine. Așa și?”, a spus Bianca Drăgușanu în în podcastul lui Bursucu, potrivit

Întrebată dacă a durut-o acest lucru la vremea respectivă, ea a răspuns: „Da, pentru că eu știam că ea o să crească și ea mă întreabă acum: ‘Mami, dar tu chiar m-ai avut în burtică?’. ‘Nu, mami, te-a adus barza și te-a lăsat pe horn, în locul lui Moș Crăciun’. Ea știe să citească, intră în clasa a doua acum, și are acces la internet. Primește în weekend telefonul și vede chestii multe despre mine. Nu mă gândeam vreodată că o să trebuiască să-i explic ca la un om mare: ‘Da, uite, astea sunt pozele cu mine, eu am fost însărcinată…’. ‘Păi și tu de ce n-ai avut burtică?’”.

Bianca Drăgușanu: Am avut o ditamai cezariana și copilul seamănă doar cu ta-su

Vedeta a spus apoi, râzând, că-i e ciudă că s-a chinuit atât de mult s-o aducă pe lume pe Sofia, dar ea seamănă cu tatăl ei, Victor Slav: „Chiar am avut o ditamai cezariana și am făcut un ditamai copilul care seamănă doar cu ta-su, și de-asta chiar mi-e ciudă”.

Bianca Drăgușanu a mai afirmat că sarcina nu a fost una planificată: „Înainte să apară Sofia, nici nu îmi doream să am copii. Mă întreba lumea: ‘Dar voi când faceți un copil?’. ‘Faceți voi! Eu îmi iau cățel…’. Și mi-am luat doi. Și-apoi a apărut copilul. Dacă o să mai apară vreunul, vreodată, o să-l păstrez”.