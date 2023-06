Bianca Drăgușanu a decis să își dea fiica la o școală de stat. Motivul pentru care a făcut această alegere: „Eu am reușit pe propriile forțe în viață, și ea ar putea să facă la fel”

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai controversate persoane din showbiz-ul românesc. Vedeta nu s-a ferit să fie transparentă cu cei care o urmăresc și a înțeles că asta înseamnă să fii persoană publică.

Sunt destul de rare momentele în care fosta asistentă TV apare alături de fiica sa în mediul online, iar de curând acesta a vorbit despre motivul pentru care a decis ca Sofia să urmeze cursurile unei școli de stat din Capitală.

Bianca Drăgușanu și-a dat fiica la o școală de stat, nu la privat

Cu siguranță, să fii părinte nu este ușor, dar blondina pe fiica sa.

Victor Slav și Bianca Drăgușanu au fost căsătoriți un an, din 2013 până în 2014. Rodul iubirii celor doi e fiica lor, Sofia Natalia Slav, care locuiește cu mama ei.

„Mă consult cu tatăl fetiței, pentru că e importantă și părerea lui și de multe ori este un ajutor pentru mine în anumite circumstanțe. (…)

Ea are totuși un tată care o iubește și care este alături de ea. Ar putea mai mult, dar dacă atât îi permite timpul … 100% îmi cresc copilul singură, cu ajutorul mamei mele și sunt foarte fericită pentru asta”, a declarat Bianca Dăpgușanu, potrivit .

Vezi această postare pe Instagram

Bianca Drăgușanu a decis ca fiica sa să urmeze cursurile unei școli de stat și a explicat și de ce a luat această hotărâre.

„Și, deși eu sunt genul acela de mamă care își permite să își ducă fiica la o școală privată, am ales o școală de stat. Dacă eu am crescut la o școală de stat și am reușit pe propriile forțe tot în viață, consider că și ea ar putea să facă la fel. Am multe exemple de copii care au fost trimiși pe la Londra sau la cele mai scumpe școli din București și nici măcar nu știu să citească în engleză și ei sunt la școală cu profil. Sau se duc la școlile astea unde dai 5000 de euro pe lună și joacă fotbal toată ziua.

Fata mea e în clasa zero și chiar sunt mândră de ce capacitate are și cum își rezolvă singură toate temele acasă. Știe să scrie, știe să citească… dacă eu am crescut normal, la o școală de stat, ea de ce nu ar face asta? Eu la 6 ani stăteam cu cheia de gât în fața blocului. Mă lăsa mama și pleca la serviciu, eram cu sora mea, stăteam în vacanță în fața blocului, n-aveam școală privată. Dacă eu sunt un om sănătos la cap sunt sigură că și ea va reuși în viață pe același sistem”, a mai spus Bianca Drăgușanu.