Boala devastatoare cu care se confruntă Xonia, noua concurentă de la „Survivor România 2022”

Xonia, una dintre cele mai apreciate cântărețe românce la nivel internațional a acceptat provocare de a concura la „Survivor România 2022”.

„Sunt super excited. Foarte pregătită, abia aștept. Sunt pregătită, nu vezi ce echipă am?! În ianuarie, în Republica Dominicană este cald, sunt obișnuită. Cu echipa asta minunată vom câștiga. Faimoșii sunt cei mai tari. Sunt născută și crescută în Australia, de câțiva ani buni sunt în România”, a spus Xonia despre Survivor România 2022 în emisiunea „La Măruță”, de pe Pro TV.

View this post on Instagram A post shared by Survivor Romania (@survivorromania.oficial)

Cine sunt concurenții noului sezon Survivor România

Pro TV a anunţat marţi numele celor 12 concurenţi care fac vor face parte din echipa Faimoşilor, în noul sezon al emisiunii Survivor 2022. Emisiunea „Survivor România” a revenit la Pro TV de la Kanal D, şi va fi prezentată tot de Daniel Pavel. Filmările încep în ianurie.

Show-ul vine cu numeroase schimbări, dar numele echipelor va rămâne neschimbat, se vor duela Faimoșii și Războinicii. Pentru moment, sunt cunoscuți concurenții din echipa vedetelor, numele fiind unele dintre cele mai neașteptate.

Cine este Xonia, frumoasa cântăreață care va participa la „Survivor România 2022

Pe numele ei real Loredana Sachelaru s-a născut în Melbourne, Australia, în 1989, într-o familie de români. Xonia s-a afirmat încă din copilărie, cu frumusețea și talentul ei muzical.

La doar 14 ani, ea a semnat un contract cu o faimoasă casă de discuri din Australia. În 2006, a participat la concursul de frumusețe „Miss Diaspora’, competiție pe care a și câștigat-o, acesta fiind rampa de lansare. Xonia a absolvit cursurile unei școli celebre de muzică de peste Ocean, „Hollywood Pop Academy’ din Los Angeles.

De-a lungul timpului, a colaborat cu artiști cunoscuți, atât din România, cât și din străinătate, cum ar fi J Balvin și Kylie Minogue.

În 2010, a devenit cunoscută și în România cu hitul„My Beautiful One’, lansat în colaborare cu Deepcentral.

Boala de care suferă Xonia

În ultimii ani, Xonia s-a confruntat cu o problemă de sănătate care i-a provocat o inflamație severă, mai ales la nivelul feței. Tratamentul cu care ține afecțiunea sub control îi dă stări de rău, a povestit artista. După apariția cu fața umflată, Xonia a fost dur criticată, fiind acuzată că a exagerat cu operațiile estetice. De fapt, era vorba despre o boală autoimună.

„Nu sunt pregătită să discut despre diagnosticul meu, este vorba despre o boală autoimună. Am încercat un tratament mai puțin dăunător, am încercat să îmi aplic foarte multe lucruri naturale, plus medițatie, credință. Boala poate evolua, se poate agrava. Mi-e foarte frică de operație și să nu îmi lipsească o parte din organele mele din corp. Este grav, de aceea încerc să respect indicațiile medicului. Nu am putut să țin întruna, de aceea am schimbat scema de tratament ca să pot să țin totul mai ușor sub control”„, a povestit Xonia, pentru Cancan.ro.