Bob Newhart, legenda comediei americane, a murit la 94 de ani (VIDEO)

Legenda comediei americane, Bob Newhart, a murit la vârsta de 94 de ani. Reprezentantul său, Jerry Digney, a spus că Newhart se confrunta cu mai multe probleme de sănătate și a murit în Los Angeles, joi dimineață. El a numit pierderea actorului drept „sfârșitul unei ere în comedie”, informează

Bob Newhart a devenit o celebritate grație emisiunii de televiziune „The Bob Newhart Show”, iar publicul din România îl cunoaște mai ales pentru aparițiile sale în serialele „Young Sheldon” și „The Big Bang Theory”.

Bob Newhart, o legendă a comediei americane

George Robert Newhart s-a născut pe 5 septembrie 1929, în Illinois, și inițial a fost contabil și redactor de anunțuri publicitare.

A început să lucreze în televiziune din 1958 și a rămas cel mai bine cunoscut pentru emisiunile „The Bob Newhart Show” (1972-78) și

„Newhart” (1982-90). În „The Bob Newhart Show”, el a jucat rolul unui psiholog, Bob Hartley, care avea pacienți excentrici.

Acesta a fost deseori prezent în emisiuni de comedie și era o gazdă obișnuită la „Tonight Show”. Nu s-a retras niciodată și a avut chiar și-n ultimii ani aparții în seriale precum „Young Sheldon” și „The Big Bang Theory”.

De asemenea, a apărut în filme precum „Hell’ s for Heroes”, „Hot Millions”, „On a Clear Day You Can See Forever”, „Catch 22”, „First Family” sau „In & Out”.

Soția lui Bob Newhart a murit anul trecut

Bob Newhart era căsătorit din 1963 cu Ginny Quinn, fiica actorului Bill Quinn, cu care a avut patru copii. Ea a murit anul trecut.

Actorul a fost recompensat de-a lungul carierei cu numeroase premii, inclusiv trei Grammy, un Emmy și un Glob de Aur, și are o stea pe Bulevardul Walk of Fame din Hollywood.