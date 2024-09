Brian May, chitaristul Queen, a suferit un accident vascular cerebral: „Vă rog să nu mă compătimiți. Urăsc asta” (VIDEO)

Chitaristul Queen, Sir Brian May (77 de ani), a anunțat că săptămâna trecută a suferit un uşor accident vascular cerebral (AVC). El a precizat că nu a comunicat public acest lucru încă de atunci pentru că n-a vrut să fie compătimit. Acum e bine și poate cânta din nou, notează

„Brusc nu-mi mai puteam controla acest braţ, aşa că a fost puţin înfricoşător, trebuie să recunosc”, a spus May într-o înregistrare.

