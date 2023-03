Brian May, chitaristul trupei Queen, va purta titulatura ”Sir” / Muzicianul a fost înnobilat de regele Charles al III-lea

Legendarul chitarist Brian May a fost înnobilat de regele Charles al III-lea al Marii Britanii în cadrul unei ceremonii care a avut loc marţi la Palatul Buckingham, informează .

De acum, , va purta titulatura de „Sir”. Brian May a primit titlul de cavaler pentru contribuțiile în domeniul muzicii şi al acţiunilor caritabile. La ceremonia de la Palatul Buckingham, muzicianul a fost însoțit de Anita Dobson, soția sa, care a făcut parte din distribuția serialului britanic „EastEnders”.

Evenimentul a fost marcat şi pe contul oficial de Twitter al familiei regale britanice printr-o fotografie în care May apare alături de saxofonista YolanDa Brown, care a fost de asemenea înnobilată.

🎷🎸🎶 Musicians Brian May and YolanDa Brown congratulate each other after receiving their honours from The King during an Investiture at Buckingham Palace.

YolanDa performed in front of His Majesty as part of yesterday’s Commonwealth Day Service in Westminster Abbey.

— The Royal Family (@RoyalFamily)